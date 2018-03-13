Суд в Назрани признал законным отказ от медосвидетельствования Хазбиева

13 марта 2018, 23:13

Магасский районный суд сегодня отклонил жалобу защиты ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева на отказ от проведения его медицинского освидетельствования в СИЗО, сообщили адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев 12 марта объявил голодовку в карабулакском СИЗО, протестуя против преследования и условий содержания. Адвокат активиста сообщил, что одной из причин голодовки стал отказ от проведения медосвидетельствования Хазбиева; результаты медосвидетельствования могли бы обеспечить ему смягчение меры пресечения, указал защитник.

Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, находится под стражей с 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Защита Хазбиева рассказала 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания.

Защита подавала ходатайство о проведении медицинского освидетельствования Хазбиева руководству СИЗО в Карабулаке, но получила отказ и обжаловала его, а суд сегодня признал этот отказ правомерным, рассказал адвокат активиста Аслан Арчаков корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, прокурор возражал против удовлетворения жалобы. "Судья выслушал все наши доводы, однако в удовлетворении жалобы отказал, сославшись на то, что к ней не приложены оригиналы необходимых медицинских документов", - сказал Арчаков.

Защитник отметил, что нотариально заверенные копии медицинских документов о заболевании Хазбева были приложены к ходатайству на имя начальника СИЗО. "Эти документы имелись у начальника медсанчасти СИЗО, присутствовавшего на судебном заседании, но это были копии, а судья требовал предоставить оригиналы", - пояснил адвокат Арчаков.

Сам Магомед Хазбиев, которого доставили на заседание суда, выглядел болезненно, он сильно похудел, рассказала другой адвокат оппозиционера Хеди Ибриева. Заболевание желудка, которым страдает Хазбиев, не допускает содержания под стражей - оно включено в утвержденный постановлением правительства России от 14 января 2011 года перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания, указала адвокат.

"В соответствии с этим правительственным документом, в перечень тяжелых заболеваний входят "болезни органов пищеварения, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности и требующими длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара", - процитировала постановление Хеди Ибриева.

Ее коллега Аслан Арчаков подтвердил, что в суде Хазбиев выглядел нездоровым. "То, что наш подзащитный болен и нуждается в лечении, было очевидно - Магомед осунулся, сильно исхудал. Состояние его здоровья усугубит и объявленная им голодовка. Одна из причин для объявления голодовки был отказ провести его медицинское освидетельствование. Мы просили суд провести медосвидетельствование, чтобы этот вопрос больше не поднимался ни на судебных заседаниях, ни на следствии, но опять получили отказ", - заявил защитник.

Арчаков добавил, что намерен обжаловать сегодняшнее постановление Магасского райсуда в Верховном суде Ингушетии, когда получит документ.