13 марта 2018, 17:16

Предприниматель осужден после гибели детей на карьере в Астраханской области

Суд признал незаконным песчаный карьер в селе Икряном, где погибли трое несовершеннолетних. Предпринимателю, добывавшему там грунт, назначен условный срок и по миллиону рублей компенсации семьям погибших.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2015 года мальчики 12, 13 и 14 лет погибли во время игры в песчаном карьере в результате обвала грунта. В причинении им смерти по неосторожности был обвинен предприниматель, который в 2014 году добывал там грунт для строительства.

Погибшие дети делали подкоп, и их завалило песком с девятиметровых откосов карьера. Обвал обнаружили родители несовершеннолетних, после чего из-под песка выкопали три тела, сообщило следствие.

Суд установил, что добыча с песка на карьере, которая велась в марте-июле 2014 года, была незаконной. Индивидуальный предприниматель, признанный виновным по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), осужден на два года лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал его выплатить семьям погибших по миллиону рублей, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Астраханской области.

Комментариев осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден за гибель четырех человек при пожаре", "Чеченский силовик заподозрен в гибели ребенка", "Следком начал проверку гибели юного тхэквондиста на Ставрополье".

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