Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

13 марта 2018, 16:22

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, закрытое с ночи 12 марта, возобновлено, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", движение большегрузов от Владикавказа до Ларса было запрещено в ночь на 12 марта в связи с ухудшением погоды в Грузии, в частности, из-за гололеда.

Движение по Военно-Грузинской дороге открылось для всех видов транспорта сегодня в 13.00, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение возобновлено в полном объеме в связи с нормализацией погодной обстановки, однако в ближайшие несколько суток ограничения могут быть введены снова, так как в Грузии прогнозируется ухудшение погоды, отметили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском поселке Степанцминда сегодня облачно без осадков и -3 градуса, скорость северо-восточного ветра достигает 7 метров в секунду. В ночь на 14 марта ожидается понижение температуры воздуха до -7 градусов, скорость ветра - до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.