13 марта 2018, 16:22

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, закрытое с ночи 12 марта, возобновлено, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", движение большегрузов от Владикавказа до Ларса было запрещено в ночь на 12 марта в связи с ухудшением погоды в Грузии, в частности, из-за гололеда.

Движение по Военно-Грузинской дороге открылось для всех видов транспорта сегодня в 13.00, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение возобновлено в полном объеме в связи с нормализацией погодной обстановки, однако в ближайшие несколько суток ограничения могут быть введены снова, так как в Грузии прогнозируется ухудшение погоды, отметили спасатели.

Для россиян, решивших съездить в Грузию на машине, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском поселке Степанцминда сегодня облачно без осадков и -3 градуса, скорость северо-восточного ветра достигает 7 метров в секунду. В ночь на 14 марта ожидается понижение температуры воздуха до -7 градусов, скорость ветра - до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 марта 2018, 18:08

13 марта 2018, 18:04

13 марта 2018, 17:55

  • Предвыборные тренинги воодушевили ставропольских активистов

    Серию обучающих тренингов для наблюдателей провели в Ставропольском крае движение "Голос" и местный штаб Навального. Тренинги вселили уверенность, что наблюдатели способны помешать нарушениям на избирательных участках, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" участники занятий.

13 марта 2018, 17:16

13 марта 2018, 17:09

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты