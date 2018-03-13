Сотрудник полиции. Фото © Елена Синеок. ЮГА.ру

13 марта 2018, 13:43

Полицейскому в Дербенте объявлен выговор после избиения подростка

На сотрудника полиции наложено дисциплинарное взыскание за недопустимую грубость, сообщило сегодня МВД по Дагестану после проверки видео с избиением подростка. Видеозапись инцидента вызвала оживленную дискуссию среди пользователей соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что сотрудник полиции в Дербенте нанес побои подростку и пытался затолкать его в автомобиль.

В YouTube опубликовано видео с названием "Сотрудник полиции в Дербенте избил подростка", на котором видно, как полицейский в форме догоняет подростка и силой заталкивает его в машину. Через некоторое время после того, как мальчик оказался в автомобиле, полицейский отпускает его. По состоянию на 13.42 мск, видео набрало 1226 просмотров.

Следственный комитет еще не завершил проверку информации о возможном превышении полицейским должностных полномочий, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы СУ СКР по Дагестану.

В конфликте с подростком участвовал сотрудник ОМВД по Дербенту, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

"Причиной конфликта послужила агрессивная реакция гражданина в адрес сотрудника полиции на замечание по поводу поведения подростка", - пояснил он.

Сотрудники МВД провели служебную проверку и объявили полицейскому выговор за "нарушение вежливого обращения к гражданину, общение с ним в грубой форме", уточнил представитель министерства.

Пользователи соцсети поспорили о поведении участников инцидента

Публикация видео на странице группы golos.dagestana в Instagram вызвала активную дискуссию пользователей. По состоянию на 13.42 мск, под видеороликом, опубликованным 12 марта, размещено 7665 комментариев.

Участники дискуссии разделились на два лагеря: некоторые пользователи сочли поведение правоохранителя недостойным, их оппоненты предположили, что действия силовика были лишь реакцией на возможное оскорбление.

"На моего ребенка попробовал бы поднять руку, какой бы он плохой ни был", - написал пользователь detskie_shapki_optom.

"Вы выйдите из дома. Пройдитесь возле вузов или школ, или ПТУ. И увидите всю прелесть воспитания подрастающего поколения. У них русский язык для связки мата", - обратился к участникам дискуссии 666kas777.

"Наверное что-нибудь ляпнул, так что не спешите обсуждать. В школе дети учителей бьют, это нормально, а полицейский человека ударил - плохо. Вот вы народ злой, непонятливый", - пишет marat.yakhiyaev.

"Правильно сделал. Молодежь пошла, ни старших не знают, ни младших. Наверно ляпнул что-нибудь работнику", - считает 096785lq.

"Даже если он что-то сказал, какое он имеет право вот таким образом так вести себя, так называемый полицейский? Это что такое, люди?" - написал пользователь zushra11.

Примечание:

"Полицейский заподозрен в избиении жителя Ингушетии", "Трое полицейских заподозрены в избиении жителя Цхинвала", "Трое полицейских обвинены в избиении жителя Дагестана".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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