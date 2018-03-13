Чеченские силовики объявили о найденных в офисе "Мемориала" наркотиках

13 марта 2018, 13:06

Полицейские пришли к выводу, что в сигаретах, найденных при обыске в грозненском офисе Правозащитного центра "Мемориал", была марихуана, сообщил 12 марта адвокат Оюба Титиева. Он поставил под сомнение выводы экспертов.

Как писал "Кавказский узел", 19 января полицейские провели обыск в офисе Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном и нашли пепельницу и сигареты, которых ранее там не было, заявили правозащитники.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следователь опросил полицейских и не нашел повода для возбуждения уголовного дела, сообщил 2 марта ПЦ "Мемориал".

Эксперт МВД по Чечне пришел к выводу, что в двух самокрутках, найденных при обыске на балконе офиса "Мемориала", была марихуана, рассказал адвокат Титиева Петр Заикин.

Он уточнил, что об этом стало известно две недели назад, сообщила 12 марта "Медиазона".

По словам адвоката, самокрутки нашли "свежими и неповрежденными", несмотря на то, что балкон был открыт, а в день обыска шел дождь со снегом, уточнило издание.

Никто из сотрудников грозненского представительства "Мемориала" не курит, а на балконе офиса курили только журналисты, которые помещали пепел и окурки в бумажные пакеты и затем выбрасывали их, заявил 19 января Правозащитный центр.

Напомним, что преследование Оюба Титиева осудили международные правозащитные организации, а также Евросоюз, Европарламент, МИД Норвегии, правительство Германии и комиссар Совета Европы по правам человека. ПЦ "Мемориал" 13 февраля признал Титиева политзаключенным. При этом глава Чечни несколько раз публично назвал правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию.

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