Житель Новороссийска обвинен в попытке дать многомиллионную взятку

13 марта 2018, 13:25

51-летний мужчина пытался откупиться от полицейского, предложив ему три земельных участка в селе Абрау-Дюрсо стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, житель Новороссийска "не желал быть привлеченным к уголовной ответственности по делу о приобретении мошенническим способом земельного участка площадью 0,9 га в селе Абрау-Дюрсо в Новороссийске".

"Он предложил сотруднику полиции безвозмездно передать в собственность через аффилированное лицо три земельных участка, расположенных в Абрау-Дюрсо, стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Согласно сообщению, сотрудник полиции обратился в Следственный комитет России.

"3 октября 2017 года мужчина попытался переоформить земельные участки, однако был задержан", - отмечают в прокуратуре.

По информации ведомства, местному жителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, совершенную в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска", - подчеркнули в прокуратуре.

Комментариев от представителей обвиняемого по поводу сообщения прокуратуры пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года кубанский полицейский был заподозрен в покушении на посредничество во взяточничестве. По данным следствия, он получил 2 миллиона рублей от представителя подозреваемого, пообещав передать эти деньги начальству для закрытия уголовного дела, заявило следствие.