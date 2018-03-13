Раненная при атаке на храм в Кизляре выписана из больницы

13 марта 2018, 11:13

Врачи сегодня перевели на амбулаторное лечение женщину, которая 18 февраля получила ранения при нападении на прихожан православного храма в Кизляре.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу из ружья по людям около православного храма в Кизляре. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Также были госпитализированы в тяжелом состоянии два силовика и две женщины, одной из которых была проведена ампутация руки. Сам нападавший был убит правоохранителями.

Женщину, которой врачи ампутировали руку, сегодня выписали из больницы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы администрации Кизляра Сельминаз Салихова.

Женщина была доставлена в больницу с пятью пулевыми ранениями, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заведующий хирургическим отделением городской больницы Кизляра Шейхо Шейхов. "Было проведено несколько операций. Но из-за сильных повреждений сохранить пострадавшей руку врачам не удалось", - пояснил он.

По его словам, сейчас пострадавшая "чувствует себя хорошо".

Два раненных при нападении силовика также уже выписаны из медсанчасти республиканского МВД, еще одна раненая была перевезена на лечение в Москву, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана.

Напомним, что источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее взяла на себя ответственность за это нападение. Однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты считают, что нападавший был одиночкой и не связан напрямую с террористической организацией.