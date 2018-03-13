Бойкот выборов оппозицией лишил интриги выборы в Азербайджане

13 марта 2018, 10:48

Зарегистрированные кандидаты в президенты Азербайджана не обладают достаточной поддержкой избирателей, чтобы составить реальную конкуренцию Ильхаму Алиеву после отказа большинства оппозиционных движений от участия в выборах, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта истек срок сдачи документов для регистрации кандидатов в президенты Азербайджана. Семь из 10 кандидатов уже зарегистрированы, документы еще троих приняты на проверку. Она завершится 19 марта, и в тот же день начнется этап предвыборной агитации. Однако атмосферы выборов в стране не ощущается, власти хотят провести "тихую кампанию", чтобы не вызывать в обществе дискуссий по поводу переноса выборов, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Первоначально выборы президента Азербайджана были назначены на 17 октября, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

Никакой политической интриги в предстоящих выборах нет, они фактически безальтернативны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

По его словам, в условиях бойкота выборов ведущими оппозиционными силами, которые на протяжении многих лет выступают последовательными критиками режима, у действующего президента Ильхама Алиева нет реальных соперников.

Первым зарегистрированным кандидатом стал действующий президент Ильхам Алиев. Также ЦИК зарегистрировал беспартийного депутата парламента Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Араза Ализаде, главу партии Народного фронта единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева, представителя Партии национального возрождения Фараджа Гулиева, кандидата от партии "Муасир Мусават" (Современный Мусават) Хафиза Гаджиева и представителя Народного фронта Рази Нуруллаева.

"На сегодняшний день, включая Ильхама Алиева, зарегистрированы семь кандидатов в президенты. Но реальных соперников действующему главе государства нет. Пятеро из них уже были в прошлом кандидатами в президенты, причем двое из них, Гудрат Гасангулиев и Хафиз Гаджиев, - трижды. Все эти кандидаты, однако, набирали количество голосов в пределах статистической погрешности", - рассказал Анар Мамедли.

Рази Нуруллаев участвует в президентских выборах впервые, уточнил эксперт. "Он скандально известен тем, что в 2014 году пытался расколоть оппозиционную партию Народного фронта Азербайджана, а когда был исключен из нее, вместе с группой лиц пытался присвоить ее название. Это дало повод Минюсту не регистрировать результаты съезда ПНФА, состоявшегося осенью 2014 года. И сейчас Нуруллаев выдвинут инициативной группой под названием "Народный фронт", что дезориентирует некоторых избирателей и представителей международных структур, отслеживающих выборы в Азербайджане. То есть все кандидаты - "выдвиженцы" самой власти для придания выборам видимости демократичности", - сказал Анар Мамедли.

Три кандидата, чьи документы еще рассматривает ЦИК, - председатель Демократической партии Сардар Мамедов (Джалалоглу), глава партии Граждан и развития Али Алиев и самовыдвиженец Турал Аббаслы - ранее были в оппозиции к власти, сообщил эксперт.

"Сардар Джалалоглу в 2003 году после президентских выборов из-за протестов против фальсификаций [на выборах] даже попал в тюрьму. Однако после 2005 года его деятельность больше была направлена на раскол в стане оппозиции. То же самое касается Али Алиева. Некогда он состоял в оппозиционной партии Национальной независимости Азербайджана. После парламентских выборов 2005 года он основал партию Граждан и развития. И Джалалоглу, и Алиев признали результаты президентских выборов 2013 года, несмотря на то, что ведущие оппозиционные силы сочли их нелегитимными. Оттого что эти партии не участвовали в протестных акциях, оценить их потенциальный электорат сложно", - сказал Анар Мамедли.

Турал Аббаслы, по словам Мамедли, как политический лидер пока себя "не проявил". "Турал Аббаслы, будучи молодежным активистом, подвергался длительным и краткосрочным арестам. Однако как политический лидер себя ничем не проявил. Два года назад на парламентских выборах Аббаслы основал "Белую партию". Однако эта партия до сих пор ничем не отличилась. Да и сам Аббаслы, будучи кандидатом в депутаты в 2015 году, не провел запоминающейся избирательной кампании. Аббаслы в 2014 году, еще в бытность членом партии "Мусават", выдвигался кандидатом в председатели этой партии, но набрал совсем мало голосов и после этого покинул партию. Поэтому даже в случае его регистрации кандидатом в президенты вряд ли он как-то оживит избирательную кампанию", - считает Мамедли.

Азербайджанская оппозиция вынужденно отказалась от участия в выборах

По мнению Анара Мамедли, назначение внеочередных президентских выборов поставило оппозицию в цейтнот, и ей "не оставалось ничего другого", кроме бойкота выборов.

С этим мнением согласен глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев.

"Если бы выборы проводились в изначально установленные сроки, то есть в октябре, то у оппозиции оставались бы возможности хоть как-то подготовиться, мобилизовав свои, пусть и скудные, ресурсы. В течение же двух месяцев подготовиться к выборам практически невозможно. На предвыборную агитацию отводится всего 23 дня. Этого мало даже на ведение агитации на парламентских выборах в мажоритарных округах. Поэтому, приняв участие в выборах, оппозиционеры только создали бы фон для обеспечения легитимности выборов в глазах международного сообщества", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Отказ оппозиции от участия в выборах отразится на их восприятии, предположил Бахтияр Гаджиев. "Конечно, международное сообщество признает и поздравит Ильхама Алиева по случаю избрания на четвертый срок. Однако выборы без участия основных оппозиционных сил не будут считаться до конца легитимными, и на международной арене все время будут напоминать властям об этом", - сказал он.

Все выборы в Азербайджане за последние четверть века не были демократическими, считает политолог Зардушт Ализаде.

"Только в начале 1990-х годов были попытки провести частично демократические выборы. После прихода же к власти Гейдара Алиева в 1993 году все выборы в Азербайджане фальсифицировались. Ныне же власть полностью раздавила традиционную оппозицию. У оппозиционных сил сейчас нет ни финансовых, ни медийных, ни человеческих ресурсов. Оппозиция, по сути, в бездыханном состоянии. В такой ситуации оппозиции не оставалось ничего другого, как объявить бойкот выборов. Но для того чтобы физически осуществить бойкот, у нее также нет ресурсов. Оппозиция не в состоянии организовать мониторинг выборов", - сказал Зардушт Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году и с тех пор дважды побеждал на президентских выборах – в 2008 году и 2013 году, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ильхама Алиева.