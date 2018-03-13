13 марта 2018, 08:23

Житель Каспийска осужден на 18 лет за четыре убийства

Суд признал жителя Каспийска Мурада Нурмагомедова виновным в убийствах четырех человек и содержании наркопритона, сообщил Следком.

По данным суда, в 2013 году в подмосковной деревне Челобитьево Мурад Нурмагомедов убил кухонным ножом своего знакомого, а еще три убийства своих знакомых совершил в Каспийске в декабре 2016 года, после чего "неправомерно завладел автомобилем" одного из них, сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"С августа по декабрь 2016 года он содержал в своем домовладении в городе Каспийске притон для употребления наркотических средств, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство растительного происхождения «марихуана», а также незаконно приобрел и сбыл своему знакомому таблетку сильнодействующего вещества", - говорится в сообщении, размещенном 12 марта на сайте ведомства.

Суд признал Мурада Нурмагомедова виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов), ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчина приговорен к 18 годам колонии особого режима, уточнил Следственный комитет.

"Кавказский узел" писал также, что 9 марта в Каякентском районе Дагестана были найдены тела бойца Росгвардии и его знакомого. Позднее стало известно, что подозреваемый - сотрудник ППС. Мотивом убийства источник ранее назвал конфликт из-за денег. Задержанный по подозрению в убийстве сотрудник полиции признал свою вину, сообщило МВД.

Примечание:

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