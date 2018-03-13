Суд отказался исключить из дела Рахаева протоколы следствия

13 марта 2018, 14:35

Черкесский горсуд 12 марта отклонил ходатайство защиты Руслана Рахаева, которая требовала признать недопустимыми доказательствами протоколы следственных действий с участием родственника следователя.

Как писал "Кавказский узел", суд в Черкесске в третий раз рассматривает уголовное дело Рахаева. На заседании 13 февраля защита объявила, что следователь Руслан Голубничий и понятой Валерий Голубничий являются двоюродными братьями. Сам понятой в суде уклонялся от ответов на вопросы о родственниках, и были оглашены письменные показания Руслана Голубничего, в которых он признал, что понятым был его двоюродный брат. Кроме того, по данным защиты Рахаева, факт родства Валерия и Руслана Голубничих был установлен судом еще на предыдущем процессе в 2016 году.

По версии обвинения, заместитель начальника полиции Черкесска Руслан Рахаев 7 октября 2011 года избил задержанного Дахира Джанкезова, который позже скончался. Версия следствия строится на показаниях подчиненных Рахаева. Он обвинен в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ). Эти статьи УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы. Защита Рахаева утверждает, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к подсудимому

Черкесский горсуд 12 марта отклонил ходатайство защиты Рахаева об исключении из материалов дела 14 протоколов следственных действий, которое 1 марта заявили в суде адвокаты Адам Абубакаров и Надежда Ермолаева. Защита просила признать недопустимыми и исключить из числа доказательств протоколы осмотров места происшествия и тела Джанкезова, а также протоколы обысков и опознаний, поскольку в этих следственных действиях в качестве понятого выступал Валерий Голубничий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам Абубакаров.

Согласно ч.1 ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, понятой должен быть "лицом, не заинтересованным в исходе уголовного дела", пояснил адвокат. В части 2 этой же статьи указывается, что понятыми не могут быть участники уголовного судопроизводства и их близкие родственники, также отметил защитник.

"Иное противоречило бы принципам уголовного процесса, ставя под сомнение объективность и беспристрастность лиц, привлекаемых к удостоверению факта производства, хода и содержания следственного действия, а значит, и достоверность данных, полученных в результате его проведения", - говорится в тексте ходатайства, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокаты в своем ходатайстве сослались на определения Конституционного суда России и на частное постановление судьи Черкесского горсуда, ранее рассматривавшего дело Рахаева и вернувшего его прокурору. Судья указывал на нарушения УПК, "выразившееся в привлечении двоюродного брата руководителя следственной группы в качестве понятого", при этом частное определение судьи не было обжаловано и вступило в законную силу, отметила в ходатайстве защита подсудимого.

Гособвинитель в свою очередь попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства, заявив, что Руслан и Валерий Голубничие "являются двоюродными братьями только по мнению защиты". "Стороной защиты не приведено ни одного довода заинтересованности понятого Голубничего в исходе дела", - отметила гособвинитель.

Судья согласился с мнением гособвинителя, а приведенные защитой доводы суд посчитал "оценочными суждениями", которым "будет дана оценка в совещательной комнате при вынесении приговора", передал корреспондент "Кавказского узла" на основании аудиозаписи заседания.

Отказ удовлетворить ходатайство Адам Абубакаров счел необоснованным. По его мнению, "ни один довод защиты" суд не опроверг. "То есть приведенные в обоснование ходатайства доводы со ссылками на постановления Пленума Верховного суда, на многочисленные определения Конституционного суда не были опровергнуты", - сказал адвокат.

Защита Рахаева осуществляется при поддержке фонда "Общественный вердикт". Следующее заседание назначено на 26 марта.