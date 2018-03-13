Журналисты в Ереване отрицают угрозу в связи с учениями в Азербайджане

13 марта 2018, 05:16

Азербайджан не продемонстрировал в ходе военных учений каких-либо новых видов вооружения, которое могло бы вызвать опасения армянской стороны, заявили опрошенные «Кавказским узлом» военные обозреватели.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане начались военные учения с привлечением 25 тысяч человек, бронетехники, авиации и ракетно-артиллерийских установок. Военные эксперты Азербайджана заявили, что на учениях используется новое вооружение, в том числе БПЛА, современные системы радиоэлектронной разведки и средства связи.

Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащие отработают действия по отражению наступления условного противника и нанесение контрударов с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции. При этом в ведомстве не уточнили, где именно проходят учения. Представитель МИД Армении заявил, что Азербайджан, проводя крупномасштабные военные учения, нарушил взятые перед ОБСЕ обязательства. В свою очередь, представитель МИД Азербайджана заявил, что учения соответствуют положениям документа ОБСЕ и обвинил Армению в нарушении международных обязательств из-за Нагорного Карабаха.

Военные учения в Азербайджане отличаются большим размахом, однако пока каких-то особых «премьер» вооружения замечено не было, вся демонстрируемая техника была показана и раньше, заявил корреспонденту «Кавказского узла» шеф-редактор журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии», военный обозреватель Леонид Нерсисян.

По его словам, главной особенностью учений стал именно их масштаб.

«Азербайджан использует практически все вооружение, в частности, танки Т-90 и Т-72, РСЗО «Смерч». Эту технику Азербайджан ранее демонстрировал в учениях. Выделять надо не виды вооружения, а их количество и численный состав», - отметил Нерсисян.

Несколько лет назад в Армении проводились учения аналогичного масштаба, добавил он.

Военный обозреватель считает, что о прямой угрозе безопасности Армении говорить не приходится. «Однако не стоит забывать, что постоянные и масштабные учения позволяют повышать боеготовность армии», - пояснил эксперт.

В то же время, Нерсисян не исключил новую эскалацию в зоне карабахского конфликта. «Такая вероятность всегда будет до тех пор, пока конфликт не нашел своего решения. Возникновение ситуаций, подобных апрельской войне 2016 года, вполне возможно, а вот длительная полномасштабная война менее вероятна. Хотя Армения должна быть готова и к такому крайне негативному сценарию», - заключил он.

Напомним, что ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Через три дня, 5 апреля, стороны конфликта заключили перемирие. Впоследствии президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян дважды проводили переговоры по карабахскому конфликту: 16 мая 2016 года состоялась их встреча в Вене, а 20 июня того же года - в Санкт-Петербурге. При этом, несмотря на перемирие, обстрелы в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Руководство Азербайджана рассматривает различные варианты развития событий в зоне карабахского конфликта

Автор блога «Военно-промышленный комплекс Армении», военный обозреватель Самвел Агабабян также отметил отсутствие нового вида вооружения, задействованных в военных учениях армии Азербайджана. По его словам, аналогичные учения Азербайджан проводит ежегодно.

«Единственное, что следует отметить, это тот факт, что впервые за последние годы Минобороны Азербайджана целями учений официально назвало, в частности, отработку действий «по отражению наступления противника» и «восстановление линии обороны». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что военно-политическое руководство Азербайджана рассматривает различные сценарии развития событий в зоне карабахского конфликта», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В ходе учений задействованы в основном наступательные вооружения, добавил обозреватель, но это далеко не вся техника, которая примет участие в данных учениях.

«В частности, азербайджанское оборонное ведомство опубликовало видеоролики, на которых запечатлены ударные вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25, фронтовые истребители МиГ-29, РСЗО 9К58 «Смерч» калибра 300 мм, буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152-мм, бронетранспортеры БТР-82А, а также бронеавтомобили «Sand Cat», на которые устанавливаются различные боевые модули», - пояснил Агабабян.

Учения армии Азербайджана имеют контрнаступательный характер

В ходе учений задействованы также израильские модульные РСЗО «Lynx» с ракетами IMI EXTRA200 мм, а также вертолеты Ми-35 и Ми-8/17, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт военно-аналитического портала Razm.info Тарон Ованнисян.

«О наличие у Азербайджана все этой техники армянская сторона знает. На вооружении ее армии имеются как их аналоги, так и средства противодействия им. Новых видов вооружения в первый день учений не было показано», - заявил он.

Эксперт отметил контрнаступательный характер военных учений азербайджанской армии. «Очевидно, что условный противник, в данном случае, это армянская сторона. Учения проводятся по сценарию восстановления линии обороны по выгодным рубежам после нападения условного противника и последующим за этим контрнаступлением», - пояснил Ованнисян.

"Кавказский узел" публикует хронику "Обострение конфликта в Карабахе. Апрель 2016: хроника", а также размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война".