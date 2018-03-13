Военнослужащий из Абхазии обвинен в убийстве ростовчанина

13 марта 2018, 04:23

В Северо-Кавказском окружном военном суде началось рассмотрение дела в отношении контрактника из Абхазии Александра Лопушинского, который обвинен в убийстве и разбое. Обвиняемый признает вину только в убийстве, сообщила адвокат Елена Дьяконова.

12 марта Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение дела 20-летнего военнослужащего-контрактника из Абхазии Александра Лопушинского, который обвиняется в убийстве ростовчанина из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). По просьбе подсудимого, для рассмотрения дела сформирована коллегия присяжных, передает присутствовавший на судебном заседании корреспондент "Кавказского узла".

Лопушинский обвиняется в том, что в период времени с 23.20 до 23.50 14 июня 2017 года на дворовом участке по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сиденье автомобиля Volkswagen Jetta под управлением водителя Семёнова, в целях хищения чужого имущества в крупном размере с применением насилия совершил нападение на Семёнова, лишив его жизни путём удавления шнурком. Лопушинский завладел автомобилем, а также мобильным телефоном, денежными средствами в размере двух тысяч рублей и двумя банковскими картами, во вступительной речи рассказал гособвинитель Владимир Чистопрудов.

Адвокаты подсудимого Александр Менжинский и Елена Дьяконова в короткой вступительной речи призвали коллегию присяжных быть внимательными и объективными. Сам Александр Лопушинский сказал, что даст показания позже.

Далее прокурор приступил к представлению доказательств. Пожилая мать убитого Татьяна Мальцер, признанная потерпевшей, пояснила, что её сын Виктор Семёнов работал таксистом на автомобиле Volkswagen Jetta, принадлежавшего ей.

В суде был допрошен житель Ростова-на-Дону и знакомый убитого Александр Ольховский, также работающий в службе такси. Мужчина рассказал, что был знаком с Виктором Семёновым и его матерью с 2013 года.

«В тот день мы общались по Whatsapp. В вечернее время он написал, что очень долго ждёт заказ. Ближе к полуночи от Семёнова пришло странное смс с ошибками в орфографии и пунктуации. Он написал, что за девять тысяч рублей везёт в Краснодар семью с ребёнком. Утром 15 июня (2017 года) я прибыл в отдел полиции, где узнал, что Семёнов погиб» - сообщил Ольховский. Свидетель добавил, что, со слов полицейских, автомобиль Виктора Семёнова нашли на трассе, в нём были разбиты стёкла, повреждён порог и один из дисков на колесе.

По версии следствия, после убийства Лопушинский выбросил тело таксиста на стройплощадке на улице Социалистической, а сам принял несколько заказов и развозил пассажиров по городу, сообщал в июне 2017 года портал 1rnd.ru.

Были оглашены показания неявившихся в суд свидетелей обвинения Додо Чантуридзе, Павла Моргуна и Бахтияра Мирзакулова. Они дали в целом схожие показания.

По их словам, в ночь с 14 на 15 июня 2017 года они обращались в службу такси и на заказы приезжал автомобиль Volkswagen Jetta, за рулём которого был «коротко стриженый молодой парень с тёмным цветом волос». Все свидетели заявили следователям, что водитель вел себя адекватно, был спокоен и трезв. Один из свидетелей заявил, что на следующий день после поездки на такси листал новости на сайтах и увидел видеозапись задержанного Лопушинского и уверенно может его опознать.

Рассмотрение дела продолжится сегодня, 13 марта в 10.00 мск. Запланировано, что сторона обвинения продолжит представление доказательств.

Александр Лопушинский признал вину в совершении убийства, но отрицает наличие умысла на завладение имуществом убитого, как считает следствие, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Елена Дьяконова.