Политологи: власти Азербайджана не желают привлекать внимание граждан к выборам президента

13 марта 2018, 03:35

Атмосфера выборов в Азербайджане не ощущается, власти хотят провести "тихую кампанию", чтобы не вызывать в обществе дискуссий по поводу их переноса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Жители Баку рассказали, что узнали о внеочередных выборах недавно и случайно.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы президента Азербайджана первоначально были назначены на 17 октября 2018 года, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение пятнадцати кандидатов в президенты. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал действующий глава страны Ильхам Алиев. 7 марта ЦИК зарегистрировал также беспартийного депутата парламента Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде и главу партии Народного фронта Единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева. Фарадж Гулиев, зарегистрированный 10 марта ЦИК, был выдвинут Партией национального возрождения, Хафиз Гаджиев - партией "Муасир Мусават" (Современный Мусават), а Рази Нуруллаев - инициативной группой Народного фронта.



12 марта в Азербайджане истек срок сдачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в президенты. Из 15 претендентов в президенты, выдвижение которых было утверждено ЦИК, только 10 сдали документы с необходимыми не менее чем 40 тысячами подписями избирателей. Семеро уже зарегистрированы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ЦИК Азербайджана Шахин Асадли.

По его словам, документы еще троих кандидатов приняты на проверку. Это председатели Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу) и глава "Партии граждан и развития" Али Алиев, которые выдвинуты своими партиями, а также самовыдвиженец Турал Аббаслы.

Согласно Избирательному кодексу, проверка документов и подписей избирателей должна завершиться в течение семи дней, то есть до 19 марта, и в тот же день начнется этап предвыборной агитации, сказал представитель ЦИК.

Власти хотят провести "тихую кампанию"

В стране не чувствуется атмосфера выборов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

«Ничего в стране не напоминает о выборах. Только на избирательных участках вывешены плакаты о том, что 1 апреля - внеочередные президентские выборы. На телевидении также, за исключением полуминутных видеороликов, никакой информации о выборах нет. А ведь медиа принадлежит ведущая роль в информировании. Независимых медиа практически не осталось, а те, что остались, заблокированы в Интернете. В остальных СМИ в лучшем случае публикуют сообщения ЦИК. Никакой просветительской работы не проводится», - рассказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, институты гражданского общества из-за отсутствия регистрации и фактического прекращения деятельности доноров не могут вести просветительскую работу.

«В общем-то, для власти особых проблем нет. Ильхам Алиев намного превосходит всех кандидатов. Дело в другом. Мне кажется, что власти хотят провести «тихую кампанию», чтобы не вызывать в обществе дискуссий относительно причин внеочередных выборов всего за полгода до того, как они должны были состояться. Внятных и разумных причин тому нет. Надо полагать, что власти опасаются дальнейшего ухудшения экономической ситуации и потому решили провести выборы раньше. Но открывать общественные дискуссии на эту тему им представляется опасным с точки зрения обострения социальной напряженности», - сказал Мамедли.

При этом, по его словам, пассивность населения может сказаться на низкой явке избирателей.

«Но на президентских выборах нет кворума. С другой стороны, непосредственно перед голосование власти могут использовать административный ресурс для обеспечения явки работников бюджетной сферы», - сказал Мамедли.

Власти делают все, чтобы избирательная кампания прошла незаметно

В последние годы в общественно-политической жизни Азербайджана начался застой, считает глава Института гражданских инициатив Башир Сулейманлы.

«Это выгодно власти, поскольку люди заняты насущными делами, не интересуются особо политикой. Активная избирательная кампания, бурные общественные дебаты вывели бы общество из спячки. Правда, Ильхаму Алиеву реальных альтернатив на этих выборах нет, но разбуженное из спячки общество потом станет намного труднее вернуть в прежнее застойное состояние. Поэтому власти все делают для того, чтобы избирательная кампания прошла незаметно для большей части населения», - сказал Сулейманлы корреспонденту «Кавказского узла».

Люди в большинстве своем не информированы о выборах

Глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев назвал атмосферу перед выборами «тусклой».

«Я длительное время отсутствовал в стране, приехал только пять дней назад. Накопилось много дел и потому в последние дни я ездил в разные места. Люди в большинство своем не информированы о выборах. Есть плакаты, призывающие к участию в выборах, только на избирательных участках. Однако эти плакаты не броские, какие-то размытые, такое впечатление, что они остались с предыдущих выборов. Сейчас люди части меняют место проживания и прописки, и многие просто не знают, где им голосовать», - сказал эксперт.

Жители Баку заявили, что узнали о выборах случайно

Жительница 4-го микрорайона Баку, пенсионерка Шафига Абдуллаева знает, что состоятся президентские выборы, но не помнит, какого числа.

«Внучка из Интернета узнала, что будут президентские выборы. Она сказала, что опять будут Ильхама Алиева выбирать, но не помню какого числа, наверное, нам еще скажут. Ну и хорошо, что Ильхам Алиев останется президентом. Во всем мире кругом неспокойно, везде какие-то взрывы, гибнут люди. А у нас, по крайней мере, все тихо-спокойно, хотя цены на многие вещи – еду, одежду, лекарства в последнее время значительно повысились», - сказал пенсионерка корреспонденту «Кавказского узла».

Студентка Технического университета Севда сказала корреспонденту "Кавказского узла", что знает про выборы, но не пойдет на них.

«Ясно, какие будут результаты выборов. Так что нет смысла идти на них», - сказала девушка.

Разносчик пиццы Сеймур сказал корреспонденту "Кавказского узла", что был не в курсе о президентских выборах и узнал о них только пару дней назад.

«Я с утра до вечера на работе. Телевизор не смотрю, времени нет даже на Facebook заглядывать. Только в один день я заметил, как на стенд приклеивали агитационный плакат, на котором я прочитал, что в апреле пройдут президентские выборы. Я даже удивился, поскольку раньше у нас всегда выборы проводились осенью», - сказал молодой человек корреспонденту «Кавказского узла».