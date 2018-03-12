Астраханец задержан за поджог здания ФСБ в Москве

12 марта 2018, 21:09

Житель Астрахани, задержанный за поджог стены приемной ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, оказался психически больным, у него изъят плакат оппозиционного содержания, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня днем. Пожилой житель Астрахани подошел с плакатом к приемной ФСБ, облил вход горючей жидкостью и поджег. На место был вызван наряд полиции, огонь потушили самостоятельно, не вызывая пожарных, рассказал источник в правоохранительных органах.

"Мужчину доставили в ОВД, где выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. На него составили протокол о мелком хулиганстве, также ему была вызвана скорая помощь", - цитирует источник РИА "Новости".

По данным правоохранительных органов, мужчина объяснил свой поступок протестом, однако отказался от дальнейших пояснений. При этом у него изъят плакат оппозиционного содержания, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.