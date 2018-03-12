Самолет Москва-Гюмри вынужденно сел в Минводах

12 марта 2018, 22:23

Авиалайнер компании "Победа", летевший в Армению, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за курильщика на борту.

"В воскресенье (11 марта) самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за того, что один из пассажиров закурил. Стоянка заняла около 30 минут", - сообщили сегодня в авиакомпании.

Поданным авиакомпании, пассажир был передан сотрудникам полиции, а самолет вылетел в Гюмри.

"В настоящее время подсчитывается ущерб из-за инцидента. Потом будем подавать в суд", - цитирует источник в авиакомпании "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о целом ряде случаев экстренной посадки самолетов авиакомпании "Победа" из-за курильщиков на борту. 25 декабря 2017 года в волгоградском аэропорту вынужденно сел самолет авиакомпании "Победа", летевший из Владикавказа в Москву. 21 декабря совершил вынужденную посадку совершил самолет этой авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Нальчик, а 7 декабря - авиалайнер рейсом Санкт-Петербург - Нальчик.