Возобновлено движение по двум дорогам в Дагестане

12 марта 2018, 20:40

На дорогах в Тляратинском районе и на Бежтинском участке, заблокированных после схода лавин, открыто реверсивное движение для легкового и грузового транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", снежные лавины сошли сегодня на Бежтинском участке, а также в Тляратинском и Рутульском районах Дагестана. Работы по расчистке дороги в Рутульском районе были приостановлены в связи с непогодой, проинформировало МЧС.

Движение по дороге в Тляратинском районе между населенными пунктами Укал и Чилдя было возобновлено к 11:00 мск, на участке Бежта - Анцух Бежтинского участка - к 17:30 мск. На обеих дорогах открыто реверсивное движение. "Продолжаются работы по расчистке и расширению дорожного полотна", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в селе Тлярата в ночь на 13 марта осадков не ожидается, температура воздуха -13 градусов, скорость ветра - до 6 метров в секунду. Днем 13 марта температура -2, ветер усилится до 8 м/с. На Бежтинском участке ночью также без осадков, температура -9 градусов, ветер скоростью 4 м/с. Днем 13 марта температура повысится до -1, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис представляет собой партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Здесь можно скорректировать данные метеорологов для более точного прогноза, также он доступен и в легкой версии.