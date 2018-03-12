Магомед Хазбиев объявил голодовку в карабулакском СИЗО

12 марта 2018, 20:10

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев объявил сегодня голодовку в следственном изоляторе, протестуя против преследования и условий содержания в СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января оппозиционер Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, был арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Защита Хазбиева рассказала 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания.

Ранее Магомед Хазбиев заявлял, что находится под государственной защитой в Чечне в связи с покушениями на него. 25 января 2015 года МВД по Ингушетии сообщило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия. Оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование.

Информация об объявлении голодовки появилась сегодня на странице Магомеда Хазбиева в Facebook. Оппозиционер напомнил, что занимается общественно-политической деятельностью уже 11 лет и неоднократно подвергался преследованиям со стороны силовиков.

"Исчерпав все возможности добиться справедливости, в знак протеста против произвола и беззакония я объявляю сухую голодовку и прошу правозащитников, уполномоченного по правам человека и соответствующие федеральные структуры вмешаться в эту ситуацию, - говорится в сообщении Хазбиева.

По информации адвоката оппозиционера Хеди Ибриевой, Магомед Хазбиев объявил сегодня в СИЗО не сухую голодовку, а обычную - он отказался от всех видов пищи, но не от воды, сообщила защитник активиста корреспонденту "Кавказского узла".

Ибриева отметила, что о своих планах объявить голодовку Хазбиев сообщил ей во время встречи 6 марта. "Я отговаривала его от этого шага, мотивируя тем, что с его желудочным заболеванием такая мера протеста отрицательно скажется на его и без того подорванном здоровье. Но он все-таки решился на голодовку, о чем сообщил сегодня на своих страничках в соцсетях", - сказала Хеди Ибриева.

Адвокат добавила, что Хазбиев объявил голодовку бессрочно. "Каких-то специфических требований он не предъявил. Он требует, чтобы к нему не относились как к "особо опасному преступнику" и улучшили условия содержания под стражей", - пояснила Ибриева по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Другой адвокат Хазбиева Аслан Арчаков отметил, что до сегодняшнего дня не знал о планах оппозиционера начать голодовку. "Мне только сегодня стало известно о том, что Магомед объявил голодовку. На мой взгляд, пойти на голодовку его подвигло то, что на протяжении всего времени содержания под стражей так и не было проведено медицинское освидетельствование, после которого ему может быть изменена мера пресечения", - сказал адвокат Арчаков корреспонденту "Кавказского узла".

Брат Магомеда Хазбиева Мурад также узнал о голодовке только сегодня, отметив, что не имеет возможности общаться с ним в СИЗО. "Я просил о свидании с ним, но мне в СИЗО ответили, что не положено. Такая мера протеста может привести к осложнению его заболевания. У Магомеда, еще когда он был дома, не под стражей, бывали желудочные кровотечения, их тогда удавалось купировать. Знаю, что в Чечне, где он находился под госзащитой, он проходил лечение, но Магомед говорил, что в Грозном ему медикаментозно снимали обострения, а капитальное лечение возможно только в стационаре", - сказал Мурад Хазбиев корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник карабулакского СИЗО Муса Батыгов подтвердил, что сегодня днем, в 16.46 мск, Магомед Хазбиев подал заявление о голодовке. "Если заключенный объявляет голодовку, его переводят в отдельную камеру, из которой изымаются все продукты питания кроме воды. Мы уведомили прокурора и следователя [о голодовке Хазбиева], но никуда его не переводили, так как Хазбиев находится в камере один. Обыск и изъятие продуктов тоже не проводили, предложили Хазбиеву самому сдать имеющиеся у него продукты питания, кроме воды", - заявил начальник СИЗО корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Батыгова, решение объявить голодовку Хазбиев мотивировал неудовлетворительным ведением следственных действий, отсутствием реакции на его жалобы и содержанием в одиночной камере. "Здесь Хазбиев не прав, он находится не в одиночной камере, а один в обычной камере, здесь нет никаких нарушений прав человека. Если мы его поместим в камеру с еще несколькими людьми, он будет чувствовать себя более чем некомфортно", - заявил Муса Батыгов.

Защита Хазбиева пока не обращалась за помощью к Общественной наблюдательной комиссии, но члены ОНК посещали оппозиционера в СИЗО, сообщил глава ОНК Ингушетии Аюб Цуров. "Мы по собственной инициативе посетили СИЗО. Члены ОНК Ибрагим Картоев и Лейла Амирханова встретились и с Магомедом Хазбиевым, который не высказал никак претензий к сотрудникам СИЗО и к условиям содержания в следственном изоляторе", - заявил Цуров корреспонденту "Кавказского узла".

Пятимат Юсупова, проводившая 8 февраля одиночный пикет с требованием освободить Магомеда Хазбиева у зданий Генпрокуратуры и Следственного комитета в Москве, обратила внимание, что оппозиционер в своем сообщении указал на общественно-политическую ситуацию в республике в целом.

В сообщении на своей странице в Facebook Хазбиев напомнил об убийствах ингушских правозащитников Магомеда Евлоева и Макшарипа Аушева, указав, что его также хотели убить, инсценировав с его стороны вооруженное сопротивление. "Все эти три года мои адвокаты пытались закрыть фальсифицированное уголовное дело, но везде на своём пути встречались с беззаконием со стороны подконтрольных негодяев", - написал Хазбиев.

Правозащитник, владелец сайта "Ингушетия.ру" Магомед Евлоев был убит 31 августа 2008 года по дороге из аэропорта Назрани, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Согласно версии силовиков, милиционеры задержали Евлоева, чтобы отвезти его на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, но время перевозки он устроил драку и был убит случайным выстрелом в голову из пистолета одного из милиционеров. Правозащитник Макшарип Аушев погиб 25 октября 2009 года, когда на федеральной трассе "Кавказ" под Нальчиком его автомобиль обстреляли неизвестные из проезжавшей мимо машины.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Хазбиев находится под государственной защитой в Чечне с 2015 года в связи с заявлением оппозиционера о неоднократно совершенных покушениях на него. 25 января 2015 года МВД по Ингушетии заявило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия, оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование. 1 февраля 2015 года на Хазбиева было совершено в Грозном покушение, но он не пострадал. Ночью 8 января 2018 года во двор дома родных Хазбиева в Назрани была брошена граната, а 11 января Хазбиев вернулся в Ингушетию, отказавшись от госзащиты в Чечне.