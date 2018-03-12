Жители трех населенных пунктов остались без электричества в Дагестане 

12 марта 2018, 19:35

Электричество отключено в трех населенных пунктах Рутульского района после схода лавины. Аварийные работы приостановлены из-за плохих погодных условий, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта лавина перекрыла дорогу в селе Цахур Рутульского района. Сегодня в этом районе произошел повторный сход лавины. Работы по расчистке дороги прекращены в связи с непогодой, проинформировали в МЧС.

В Рутульском районе повалены столбы линий электропередачи, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии в трех населенных пунктах. Из-за плохих погодных условий работы в данный момент не проводятся, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня вечером без осадков, температура воздуха -5 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. 13 марта температура поднимется до +3, скорость ветра составит 7 м/с. 14 марта потеплеет до +5, скорость ветра снизится до 6 м/с. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Он доступен также в легкой версии.