Работы по расчистке дороги в Рутульском районе приостановлены

12 марта 2018, 18:28

После повторного схода лавины на дорогу через ущелье в центре села Цахур Рутульского района работы по расчистке прекращены в связи с непогодой, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта лавина перекрыла дорогу в селе Цахур Рутульского района. Сегодня лавины сошли на дорогу Рутул – Лучек – Джиных в Рутульском районе, а также на дороги в Тляратинском районе и на Бежтинском участке.

Сегодня в 13.45 мск спасателям поступило сообщение о повторном сходе лавины на дорогу через ущелье в центре села Цахур.

"В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Работы по расчистке не проводятся в связи с ухудшением погодных условий (снегопад)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня вечером без осадков, температура воздуха -5 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. 13 и 14 марта осадков также не ожидается, температура воздуха поднимется до +3 и до +5 градусов, скорость ветра составит 7 м/с и 6 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.