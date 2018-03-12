26 человек остаются в больнице после отравления в Майкопе

12 марта 2018, 15:12

В инфекционной больнице Майкопа после отравления сегодня проходят лечение 10 детей и 16 взрослых, их состояние удовлетворительное, сообщили сегодня в Минздраве Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в больницу в Майкопе стали поступать сотрудники и воспитанники одного из детсадов, у них была диагностирована острая кишечная инфекция. К 7 марта в больнице находились 46 человек: 26 работников детсада и 23 ребенка. Прокуратура Адыгеи обвинила детсад в несоблюдении санитарных норм.

По словам заместителя министра здравоохранения Адыгеи Галины Савенковой, к сегодняшнему дню в инфекционной больнице находятся 10 детей и 16 взрослых, состояние пациентов удовлетворительное. Все пациенты и контактировавшие с заболевшими получили профилактическое лечение, сообщила Савенкова, слова которой приводит "Советская Адыгея".

Среди сотрудников и воспитанников детсада зафиксирован спад заболеваемости инфекцией, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Адыгеи Сергей Завгородний. "Тем не менее, специалисты продолжают уточнять круг лиц, контактировавших с заболевшими, и проводить их обследование", - заявил Сергей Завгородний, слова которого приводит "АиФ-Адыгея".

Детский сад остается закрытым на карантин, специалисты в нем провели полную дезинфекцию помещений и оборудования. В ближайшие две недели образовательное учреждение возобновит работу.

"В ближайшие две недели образовательное учреждение возобновит работу", - рассказал представитель пресс-службы мэрии Майкопа.



По его словам, мэр столицы Адыгеи Андрей Гетманов держит на личном контроле ситуацию, сложившуюся в детском саду, по его распоряжению спецкомиссия проводит проверку всех дошкольных образовательных организаций города, оценивая их санитарно-гигиеническое состояние.

Также в мэрии сообщили, что по факту заболевания сотрудников и воспитанников детсада проводится прокурорская проверка, результаты которой будут опубликованы в средствах массовой информации, передает портал "Юга.ру".