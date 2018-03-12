12 марта 2018, 14:45

Работникам дагестанского предприятия выплачен долг в 2,7 миллиона

17 работникам дорожно-эксплуатационного предприятия Докузпаринского района погашена задолженность по зарплате за три месяца, заявила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, зарплата работникам предприятия не выплачивалась октября по декабрь 2017 года.

"В дорожно-эксплуатационном предприятии Докузпаринского района образовалась задолженность по оплате труда на сумму свыше 2,7 млн рублей. В интересах 17 работников предприятия прокуратурой в мировой суд направлены заявления о выдаче приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплате, которые удовлетворены", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Согласно сообщению, руководитель предприятия "привлечен к административной ответственности", и "обеспечено погашение задолженности по выплате заработной платы".

Комментариев от руководителя предприятия по поводу заявления прокуратуры пока не поступало.

"Кавказский узел" писал о жалобе на задержку зарплаты от работников буйнакского частного предприятия. Как установила прокуратура, в организации образовалась задолженность по выплате 20 работникам заработной платы за январь 2018 года на общую сумму около 190 тысяч рублей. Заявления о взыскании этих денег были направлены в мировой суд.

Примечание:

"Сельхозпредприятие в Дагестане оставило без зарплаты 20 работников", "Прокуратура потребовала выплатить зарплату работникам детсадов в Дагестане", "Исрапилов: долги по зарплатам в Докузпаринском районе Дагестана погашены".

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