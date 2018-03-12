Двое сальских полицейских заподозрены в пытках подростка

12 марта 2018, 14:20

Суд постановил заключить под стражу двух сотрудников уголовного розыска, которые, по версии следствия, избили и пытали электрошокером 16-летнего жителя Ростовской области, требуя от него признаться в преступлении, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, в феврале замначальника и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Сальского РОВД, проверяя сообщение о преступлении, задержали 16-летнего местного жителя и "с целью получения признательных показаний причинили ему множественные телесные повреждения специальным средством – электрошоковым устройством, а также нанесли удары руками по голове", сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Возбуждено дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). "В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Часть 3 ст. 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба областного ГУ МВД подтвердила, что, по предварительным данным, сотрудники ОМВД по Сальскому району применили к задержанному физическую силу, чтобы получить признательные показания.

"Сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебной проверки, если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, их непосредственное руководство будет привлечено к уголовной ответственности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте управления МВД.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2016 года был задержан сотрудник полиции, который, по версии следствия, избил жителя Ростовской области и применил к нему электрошокер, требуя признаться в преступлении.