ЦИК Армении объявил о победе Республиканской партии на местных выборах

12 марта 2018, 13:11

Главами 12 из 14 общин, по предварительным данным, избраны представители правящей Республиканской партии, сообщила сегодня Центральная избирательная комиссия Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах прошло 11 марта в 20 общинах Армении. Жители Армении выбирали руководителей общин и членов Совета старейшин.

Сегодня Центризбирком опубликовал предварительные данные выборов в органы местного самоуправления, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на официальный сайт комиссии.

Согласно данным ЦИК Армении, в девяти из 12 общин, где баллотировалось по одному кандидату, победили действующие главы, восемь из "которых выдвинула правящая Республиканская партия Армении, одного – партия "Процветающая Армения".

Еще в трех общинах, по данным Центризбиркома, победили два кандидата от Республиканской партии, один от "Процветающей Армении".

В общине Дебет Лорийской области, по предварительным данным, победил беспартийный кандидат Ашот Казарян. За него отдали свои голоса 153 избирателя. Его основной конкурент - республиканец Камо Петросян - получил 134 голоса. За остальных двух кандидатов – представителей АРФ "Дашнакцутюн" и партии "Процветающая Армения", проголосовали соответственно 107 и 86 избирателей, отмечается в сообщении ЦИК Армении.

По данным избирательной комиссии, борьба за должность главы общины Норамарг Араратской области развернулась между двумя представителями партии власти. Арман Тадевосян получил 391 голос избирателей, его конкурент Армен Геворкян – 382.

При этом в обеих общинах действующие главы администраций не выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах. Также для участия в выборах не был зарегистрирован ни один кандидат от оппозиционных сил, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что вечером 11 марта пресс-секретарь главы ЦИК Эрмине Арутюнян заявила, что Центризбирком Армении не получил сведений о нарушениях в ходе голосования на выборах органов местного самоуправления.

Комментариев от представителей оппозиции по поводу итогов выборов пока не поступало.