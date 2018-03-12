Куташвили и Павлиашвили вернулись в Грузию

12 марта 2018, 11:02

Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили, задержанные вместе с Арчилом Татунашвили в Южной Осетии, 11 марта вернулись на территорию Грузии. В грузинском МВД заявили, что у мужчин нет следов пыток.

Как писал "Кавказский узел", Леван Куташвили и Иосиф (Иосеб) Павлиашвили были задержаны 22 февраля вместе Арчилом Татунашвили и доставлены в тюрьму в Цхинвале. 24 февраля грузинские силовики сообщили, что мужчин выпустили из тюрьмы в Цхинвали. 5 марта глава администрации Ахалгорского района Нугзар Тиникашвили заявил, что Куташвили и Павлиашвили вернулись в родные села на территории Южной Осетии.

Южноосетинские силовики задержали Арчила Татунашвили, заявив, что он готовил диверсии. 23 февраля мужчина умер в больнице Цхинвала. Грузия заявила, что Россия ответственна за его смерть, и потребовала передать тело погибшего его родным, однако до сих пор это не сделано.

О том, что Левану Куташвили и Иосифу Павлиашвили позволили покинуть Южную Осетию, грузинские СМИ сообщили вечером 11 марта.

Когда стало известно о возвращении мужчин в Грузию, они находились в отделении полиции в городе Мцхета, передал 11 марта корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информацию "Рустави 2".

Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили вернулись на территорию Грузии 11 марта, уточнил грузинский "Первый канал".

Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили покинули здание полиции Мцхета-Мтианети без комментариев. У здания полиции Куташвили и Павлиашвили ждали члены семьи. Из Мцхеты они, предположительно, направились домой, передало сегодня издание "Грузия Онлайн".

По его данным, с Куташвили и Павлиашвили встретились министр по делам беженцев Созар Субари, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и замначальника управления анализа и координации информационно-аналитического департамента МВД Грузии Кахабер Кемоклидзе.

У Куташвили и Павлиашвили нет никаких следов физического насилия, сообщил 11 марта поздно вечером Кахабер Сабанадзе. "Следствие идет, процесс продолжается, и от конкретики воздержусь", - рассказал Каха Сабанадзе.

По его словам, следствие в Грузии в связи с задержанием трех граждан и гибели одного из них в Южной Осетии ведется по статьям 108 и 143 Уголовного кодекса страны (умышленное убийство и незаконное лишение свободы). "Сегодня также ведутся активные мероприятия для того, чтобы было перевезено тело Арчила Татунашвили", - сообщил Каха Сабанадзе, слова которого привело 11 марта "Интерпрессньюс".

МВД вместе со Службой госбезопасности и другими государственными институтами сделало максимум, чтобы освобождение молодых людей произошло вовремя, отметил Каха Сабанадзе. При этом, по его словам, пока неизвестна дата передачи тела Арчила Татунашвили. Сабанадзе добавил, что со стороны государственных структур делается все возможное, чтобы тело Арчила Татунашвили было доставлено в разумные сроки, передало 11 марта агентство "Кавказ Онлайн".

О том, что точная дата выдачи тела Арчила Татунашвили пока неизвестна, сообщил 8 марта глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили, объяснив это длительными – с 8 по 11 марта - выходными в Южной Осетии, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информацию Общественного вещателя Грузии.

27 февраля стало известно, что тело Татунашвили будет передано грузинской стороне после проведения независимой экспертизы на территории России. Предварительной причиной смерти мужчины была названа сердечная недостаточность.

Напомним, 6 марта патриархия Грузии сообщила, что южноосетинская сторона должна передать тело Татунашвили семье через Красный Крест 7 или 8 марта. 1 марта глава комитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева заявила, что Татунашвили предположительно причастен к подготовке взрыва моста в Ленингоре, где нашли самодельное взрывное устройство.