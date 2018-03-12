Пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге. © FB / Ministry of Finance of Georgia https://www.facebook.com/mofgeorgia/photos/a.1395865720451737.1073742732.253597021345285/1395866563784986/?type=3&theater

12 марта 2018, 09:15

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Движение большегрузов от Владикавказа до Ларса запрещено сегодня в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС. Ограничения введены из-за гололеда, уточнили власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта было полностью возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой вечером 8 марта по рекомендации пограничной полиции Грузии. В ночь на 12 марта движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было прекращено в связи с непогодой, сообщили спасатели.

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 23.30 мск 11 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Это сделано в связи с ухудшением погоды на территории Грузии в соответствии с рекомендацией пограничной полиции этой страны, говорится в сообщении, размещенном в 07.00 мск на сайте ведомства.

Для россиян, решивших съездить Грузию на машине, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

Дополнение от 10.25 мск 12.03.2018: По данным департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, ограничения введены в связи с гололедом на Военно-Грузинской дороге, сообщает сегодня "Sputnik Грузия".

Кроме того, на участке Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом, уточняет издание.

Легковые автомобили сегодня пересекают границу свободно, сообщил пользователь группы "Ситуация на КПП Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте" Марат Балиев. "Граница открыта. Очереди нет", - написал он.

"Для легковых граница открыта", - подтвердил пользователь под ником Нико Гуларов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда облачная погода без осадков, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 13 марта осадков также не ожидается, температура понизится до -13 градусов, а скорость ветра уменьшится до 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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  • Куташвили и Павлиашвили вернулись в Грузию

    Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили, задержанные вместе с Арчилом Татунашвили в Южной Осетии, 11 марта вернулись на территорию Грузии. В грузинском МВД заявили, что у мужчин нет следов пыток.

12 марта 2018, 10:00

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