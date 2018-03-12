Показания сейсмографа. Фото © Sputnik. Игорь Носов http://sputnik-abkhazia.ru/world/20170821/1021694865/zemletryasenie-magnitudoj-50-proizoshlo-v-kirgizii.html

12 марта 2018, 08:16

Землетрясение произошло на севере Чечни

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован вечером 11 марта в Шелковском районе Чечни. Информации о пострадавших не поступало.

Землетрясение, по данным сейсмологов, произошло в 17:34 мск.

Его эпицентр находился на глубине 10 километра в 63 километрах от Грозного в точке с координатами 43.87 градуса северной широты и 45.82 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка находится в Шелковском районе Чечни, ближайшие населенные пункты к ней – села Бурунское и Песчаное (расположены на расстоянии примерно 3 и 4 километра соответственно).

Информации о сейсмособытии, по данным на 08.16 мск 12 марта, на сайте республиканского управления МЧС не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 марта вечером в Шелковском района Чечни также был зафиксирован подземный толчок, его магнитуда составила 3,6.

Примечание:

"Землетрясение произошло у берегов Азербайджана", "Землетрясение произошло на востоке Грузии", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Кубани".

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