Активисты с плакатами в Краснодаре, коллаж. Фото: Александр Тимофеев, Свободные Медиа, https://freemedia.io/2018/03/3billboard

12 марта 2018, 06:57

Полиция в Краснодаре задержала активистов с плакатами в стиле «Трёх билбордов»

Активисты провели пикет на центральной улице Краснодара с плакатами с предвыборной тематикой, стилизованными под баннеры из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Акция прошла 11 марта в районе Пушкинской площади, где в этот день состоялся предвыборный концерт-митинг.

В предвыборном мероприятии приняли участие 15 тысяч человек, сообщила гостелерадикомпания "Кубань".

Основными зрителями агитационного концерта оказались пенсионеры и студенты. Активисты насчитали 64 автобуса, которые стояли на близлежащих улицах и на которых на акцию привезли сотрудников разных предприятий и организаций, сообщило издание "Голос Кубани".

Трое активистов по очереди стояли в одиночных пикетах с плакатами: «20 миллионов нищих», «100 долларовых миллиардеров», «Такую Россию ты выбираешь?».

После того, как они покинули улицу Красную, на трамвайной остановке их задержали сотрудники полиции, сообщило издание ОВД-инфо.

После опроса задержанные были отпущены, пишет «Югополис».

Примечание:

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