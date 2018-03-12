12 марта 2018, 06:11

Трое школьников доставлены в полицию за порчу баннера с Плиевым во Владикавказе

На одной из улиц Владикавказа молодые люди изуродовали баннер с изображением дважды героя Советского Союза Иссы Плиева. Нарушителями оказались трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет.

Камеры наблюдения на одной из улиц Владикавказа зафиксировали, как трое подростков испортили стенд с баннером, на котором изображен дважды герой Советского Союза Исса Плиев.

Они сначала били по стенду ногами, а затем сорвали плакат, сообщает 11 марта 15-news.ru.

Полиция Владикавказа установила личности нарушителей. Ими оказались трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет. Вместе с родителями они были доставлены в отдел полиции, где с ними состоялась разъяснительная беседа, говорится в сообщении на сайте МВД по Северной Осетии.

Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учет в ПДН, их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), информирует ведомство.

Какие-либо комментарии от родителей несовершеннолетних относительно данных полиции пока не поступали.

Исса Плиев - генерал Советской армии, дважды герой Советского Союза, командующий Северо-Кавказским военным округом в 1958-1868 годах. Родился в 1903 году в Северо-Осетинской АССР в селе Старый Батако, сообщает warheroes.ru.

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