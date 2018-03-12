12 марта 2018, 04:20

Открывается прямое авиасообщение между Краснодаром и Пермью

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открывает с 26 марта авиасообщение между Краснодаром и Пермью, отмененное ранее из-за снижения пассажиропотока.

Регулярные прямые авиарейсы между Пермью и Краснодаром будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Вылет из Перми - в 15.35, время в пути - около трех часов. Обратный рейс вылетает из аэропорта "Пашковский" в Краснодаре в 17.30, время перелета также соствит около трех часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ 200, которые рассчитаны на пятьдесят пассажиров, сообщает Vetta.tv.

Ранее авиарейсы из Перми в Краснодар уже выполнялись, однако в начале текущего года их отменили из-за снижения пассажиропотока, информирует prorogod59.ru.

Стоимость перелета из Перми в Краснодар или из Краснодара в Пермь составляет 5730 рублей, говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика "ЮВТ Аэро".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что авиакомпания "ЮТейр" в мае открывает прямые рейсы из Волгограда в Сочи и Казань к чемпионату мира по футболу.

Примечание:

"Открывается авиасообщение между Волгоградом и Пхукетом", "Открыто авиасообщение с труднодоступным районом Грузии", "Открыто прямое авиасообщение между Грозным и Санкт-Петербургом".

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