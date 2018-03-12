12 марта 2018, 03:21

Склад боеприпасов найден в жилом доме в Астрахани

В квартире в одной из многоэтажек Астрахани полиция обнаружила 250 боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному пулемету, а также шесть гранат.

В квартире умершего брата в доме на улице Б. Алексеева жительница Астрахани во время уборки обнаружила несколько тайников с гранатами и боеприпасами.

Женщина обратилась в полицию, прибывшие взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по области обследовали дом, информирует 11 марта "Астрахань-FM".

Всего в доме было найдено более 250 боеприпасов к различными видам оружия, в том числе патроны к крупнокалиберному пулемету и шесть гранат РГД-5. По факту находки проводится расследование, сообщает газета "Волга".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 10 марта в скальном массиве южнее станицы Красногорская в Карачаево-Черкесии сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Примечание:

"Около 600 патронов найдено в водном канале в азербайджанском селе", "Обвиняемый в хранении оружия нальчанин заявил о подбросе улик", "Снаряд найден в азербайджанском селе".

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