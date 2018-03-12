Три золота завоевали борцы-вольники из СКФО на турнире в Улан-Удэ

12 марта 2018, 02:22

Золотые медали прошедшего в Улан-Удэ международного турнира по вольной борьбе завоевали Радик Валиев из Северной Осетии, Анзор Уришев из Кабардино-Балкарии и Даурен Куруглиев из Дагестана.

23 международный турнир по вольной борьбе на призы главы республики Бурятия прошел 10 и 11 марта в Улан-Удэ. Участие в нем принимали спортсмены из России и Монголии.

В весовой категории 79 кг лучшим на турнире стал Радик Валиев из Северной Осетии, одолевший в финальном поединке Хусейна Суюнчева из Карачаево-Черкесии. Анзор Уришев из Кабардино-Балкарии выиграл золото турнира в весовой категории 92 кг. В финале он одолел бурятского спортсмена Тимура Баторова, информирует wrestlingua.com.

Борец из Дагестана Даурен Куруглиев стал победителем в весовой категории 86 кг. В финале он одолел монгольского борца Унурбата Пурэвжава, сообщает wsrestrus.ru.

Помимо золотых медалец борцы из регионов Северного Кавказа выиграли на турнире три серебряные медали. Помимо уже упомянутого Хусейна Суюнчева (весовая категории 79 кг) их обладателями стали Алан Хугаев из Северной Осетии (125 кг) и Алибек Акбаев из Кабардино-Балкарии (70 кг).

Бронзу турнира выиграли Кахабер Хубежты (Северная Осетия, 79 кг), Алихан Жабраилов (Дагестан, 92 кг), Магомед Дибиргаджиев и Расул Газимагомедов (оба - Дагестан, 74 кг).