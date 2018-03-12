12 марта 2018, 00:24

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено в связи с непогодой, сообщило МЧС.

Проезд большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс запрещен с 23.30 мск 11 марта.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано воздержаться пока от поездок в данном направлении, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что Военно-Грузинская дорога была полностью закрыта вечером 8 марта. 10 марта проезд был разрешен легковым автомобилям, а позднее - всем видам транспорта.

Советы для автомобилистов, желающих съездить Грузию, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликован материал "Военно-Грузинская дорога".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -13 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Днем 13 марта температура повысится до -3 градусов, ветер усилится до 7 м/с. 14 марта температура -1, скорость ветра составит до 10 м/с. Осадков в этот период также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией".

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