Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

12 марта 2018, 00:24

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено в связи с непогодой, сообщило МЧС.

Проезд большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс запрещен с 23.30 мск 11 марта.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано воздержаться пока от поездок в данном направлении, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что Военно-Грузинская дорога была полностью закрыта вечером 8 марта. 10 марта проезд был разрешен легковым автомобилям, а позднее - всем видам транспорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -13 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Днем 13 марта температура повысится до -3 градусов, ветер усилится до 7 м/с. 14 марта температура -1, скорость ветра составит до 10 м/с. Осадков в этот период также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.