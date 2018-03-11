Техническое устройство распознавания избирателя на выборах в Армении. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

11 марта 2018, 23:25

Явка на местных выборах в Армении составила почти 45%

Центризбирком Армении не получил сведений о нарушениях в ходе голосования на выборах органов местного самоуправления, сообщила пресс-секретарь главы ЦИК Эрмине Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах началось сегодня утром в 20 общинах Армении. Жители Армении выбирали руководителей общин и членов Совета старейшин.

"В голосовании приняли участие 10 246 из 22 816 избирателей, или 44,91% обладающих правом голоса граждан", - сообщила Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

По данным ЦИК, за ходом голосования следили 115 наблюдателей из двух местных общественных организаций. Аккредитацию Центризбиркома для освещения процесса голосования получили 83 представителя восьми местных средств массовой информации, в том числе четырех телеканалов.

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Арутюнян отметила, что предварительные итоги голосования будут опубликованы не позднее 12 часов после окончания выборов - до 08.00 по местному времени. Окончательные итоги голосования будут оглашены не позднее пятого дня после выборов - до 16 марта, сказала пресс-секретарь главы ЦИК.

Примечание:

"ЦИК Армении получил одно заявление об отмене итогов выборов", "Семь беспартийных кандидатов вошли в совет армянской общины Алагяз", "Наблюдатель зафиксировал нарушения на выборах в Ахуряне".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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