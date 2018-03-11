11 марта 2018, 22:20

Задержан подозреваемый в расстреле двух жителей Северной Осетии

Двое мужчин в Моздокском районе были расстреляны из огнестрельного оружия, по подозрению в их убийстве задержан местный житель, сообщили следователи.

Инцидент произошел вечером 9 марта в частном домовладении в селении Кизляр Моздокского района. Мужчина расстрелял из огнестрельного оружия 31-летнего местного жителя и его 53-летнего отца, после чего скрылся. "От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте, а другой в больнице", - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Северной Осетии.

Следователи возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). "По подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний родственник потерпевших", - сообщило ведомство 10 марта на своем сайте.

Примечание:

"Семейная пара застрелена во Владикавказе", "Один из пострадавших при обстреле в Северной Осетии умер", "В столице Северной Осетии застрелен бизнесмен".

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