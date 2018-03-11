11 марта 2018, 22:20
Задержан подозреваемый в расстреле двух жителей Северной Осетии
Двое мужчин в Моздокском районе были расстреляны из огнестрельного оружия, по подозрению в их убийстве задержан местный житель, сообщили следователи.
Инцидент произошел вечером 9 марта в частном домовладении в селении Кизляр Моздокского района. Мужчина расстрелял из огнестрельного оружия 31-летнего местного жителя и его 53-летнего отца, после чего скрылся. "От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте, а другой в больнице", - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Северной Осетии.
Следователи возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). "По подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний родственник потерпевших", - сообщило ведомство 10 марта на своем сайте.
"Семейная пара застрелена во Владикавказе", "Один из пострадавших при обстреле в Северной Осетии умер", "В столице Северной Осетии застрелен бизнесмен".
12 марта 2018, 03:21
-
Склад боеприпасов найден в жилом доме в Астрахани
В квартире в одной из многоэтажек Астрахани полиция обнаружила 250 боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному пулемету, а также шесть гранат.
12 марта 2018, 02:22
-
Три золота завоевали борцы-вольники из СКФО на турнире в Улан-Удэ
Золотые медали прошедшего в Улан-Удэ международного турнира по вольной борьбе завоевали Радик Валиев из Северной Осетии, Анзор Уришев из Кабардино-Балкарии и Даурен Куруглиев из Дагестана.
12 марта 2018, 01:23
-
Житель Черкесска объявлен в розыск по подозрению в продаже оружия
Уголовное дело в отношении жителя Черкесска возбуждено за то, что он продал жителю аула Кумыш пистолет.
12 марта 2018, 00:24
-
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено в связи с непогодой, сообщило МЧС.
11 марта 2018, 23:59
-
Футболисты ЦСКА улетели из Грозного с опозданием из-за учений в аэропорту
Футбольный клуб ЦСКА после матча с "Ахматом" не смог вовремя вылететь из столицы Чечни в связи с антитеррористическими учениями, сообщило МВД.
-
11 марта 2018, 12:166
Чеченский боец снят с поединка в США из-за проблем с визой
-
11 марта 2018, 04:09
Фермеры Армении требуют пропустить яблоки через российскую таможню
-
11 марта 2018, 02:11
Волгоградский активист пожаловался на поквартирные обходы накануне выборов
-
10 марта 2018, 17:492
Волгоградские коммунисты на пикетах потребовали честных выборов
-
10 марта 2018, 09:16
Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки
-
10 марта 2018, 06:29
Сотрудник полиции Дагестана признал вину в двойном убийстве
-
12 марта 2018, 00:24
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
-
11 марта 2018, 23:25
Явка на местных выборах в Армении составила почти 45%
-
11 марта 2018, 22:20
Задержан подозреваемый в расстреле двух жителей Северной Осетии
-
11 марта 2018, 19:30
Женщина застрелена в центре Сухума
-
11 марта 2018, 18:3310
"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
-
11 марта 2018, 17:37
Пять человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Азербайджане
-
11 марта 2018, 16:42
"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России
-
11 марта 2018, 15:55
Лавина сошла на Бежтинском участке в Дагестане
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
12 марта 2018, 02:22
Три золота завоевали борцы-вольники из СКФО на турнире в Улан-Удэ
-
10 марта 2018, 23:48
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
-
27 сентября 2017, 20:5416
Меликов Сергей Алимович
-
26 апреля 2017, 11:51
Михеев Олег Леонидович
-
17 января 2017, 19:501
Ченчик Сергей Михайлович
-
11 марта 2018, 22:55После обыска в доме мужа обвиняют в причастности к ИГИЛ
-
10 марта 2018, 10:33Разыскиваю брата
-
10 марта 2018, 07:49Произвол полицейских в Геленджике
-
09 марта 2018, 17:06В Адыгее с частным визитом находятся два гвардейца короля Иордании
-
08 марта 2018, 05:20В мечети аула Урупский были украдены пожертвования
-
01 марта 2018, 11:1984
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
22 февраля 2018, 11:5430
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
14 января 2018, 03:38
В Северной Осетии после двух лет спокойствия в 2017 году вновь появились жертвы вооруженного конфликта
-
13 января 2018, 01:51
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2017 года стали 42 человека
-
08 марта 2018, 20:00
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПредвыборные дебаты на региональных ТВ
-
03 марта 2018, 14:01
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"В качестве главреда лит.журнала "Дарьял" 14
-
24 февраля 2018, 14:44
BERG...man Tbilisi«На Кавказе каждый второй ребенок ходит с пистолетом.Традиции такие». Ты бы, Сашок, в футбол бы лучше играл, чем языком молоть 17
-
21 февраля 2018, 18:24
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"планетарий или мечеть? 3
-
16 февраля 2018, 17:40
BERG...man TbilisiРоссия укрепляет армию на Кавказе. (североосетинское и дагестанское направления) 118