11 марта 2018, 21:25

Часть жильцов поврежденной краснодарской пятиэтажки решено расселить

Власти приняли решение в целях безопасности расселить жильцов третьего подъезда поврежденной взрывом краснодарской пятиэтажки на время проведения демонтажа поврежденных конструкций.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. Пострадали семь человек, жильцы были эвакуированы. Позднее власти сочли пригодными для проживания три из четырех подъездов и разрешили жителям уцелевшей части дома вернуться в свои квартиры.

Всего после взрыва были эвакуированы 30 человек. Они были расселены в пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" и у родственников. "Первый, второй и третий подъезды подключены к системам энерго- и теплоснабжения, жители допущены в свои квартиры", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

Сегодня утром аварийно-восстановительные работы в доме были возобновлены. На месте работают 127 человек и 67 единиц техники. Специалисты приступили к разбору завалов и обследованию целостности конструкций с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П".

"Комплекс разработан специалистами ВНИИ ГОЧС. Он позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, получаемые при динамических испытаниях на устойчивость и сейсмостойкость зданий и сооружений, оценивать опасность их обрушения и возможный риск для людей, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации", - рассказали в ведомстве.

Эксперты рекомендовали в целях безопасности временно расселить жильцов третьего подъезда, после чего городской штаб принял соответствующее решение.

"Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде, чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома", - цитирует помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого РИА "Новости".

По его словам, жильцов 20 квартир разместят в гостинице "Кавказ", им также организуют трехразовое питание. В этом подъезде будет временно отключена подача газа, сказал Вербицкий.

Примечание:

"Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Батуми", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 марта 2018, 03:21

12 марта 2018, 02:22

12 марта 2018, 01:23

12 марта 2018, 00:24

11 марта 2018, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты