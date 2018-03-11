Часть жильцов поврежденной краснодарской пятиэтажки решено расселить

11 марта 2018, 21:25

Власти приняли решение в целях безопасности расселить жильцов третьего подъезда поврежденной взрывом краснодарской пятиэтажки на время проведения демонтажа поврежденных конструкций.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. Пострадали семь человек, жильцы были эвакуированы. Позднее власти сочли пригодными для проживания три из четырех подъездов и разрешили жителям уцелевшей части дома вернуться в свои квартиры.

Всего после взрыва были эвакуированы 30 человек. Они были расселены в пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" и у родственников. "Первый, второй и третий подъезды подключены к системам энерго- и теплоснабжения, жители допущены в свои квартиры", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сегодня утром аварийно-восстановительные работы в доме были возобновлены. На месте работают 127 человек и 67 единиц техники. Специалисты приступили к разбору завалов и обследованию целостности конструкций с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П".

"Комплекс разработан специалистами ВНИИ ГОЧС. Он позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, получаемые при динамических испытаниях на устойчивость и сейсмостойкость зданий и сооружений, оценивать опасность их обрушения и возможный риск для людей, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации", - рассказали в ведомстве.

Эксперты рекомендовали в целях безопасности временно расселить жильцов третьего подъезда, после чего городской штаб принял соответствующее решение.

"Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде, чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома", - цитирует помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого РИА "Новости".

По его словам, жильцов 20 квартир разместят в гостинице "Кавказ", им также организуют трехразовое питание. В этом подъезде будет временно отключена подача газа, сказал Вербицкий.