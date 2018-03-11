Женщина застрелена в центре Сухума

11 марта 2018, 19:30

После убийства Гульгаз Мамедовой в Сухуме отец ее ребенка Виктор Джанба явился в полицию с повинной, сообщили в МВД Абхазии.

Молодая женщина получила смертельное ранение из огнестрельного оружия сегодня на улице Аиааира в Сухуме. Виновный в убийстве Виктор Джанба явился в правоохранительные органы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД.

24 июля 2015 года Сухумский городской суд удовлетворил исковое заявление Гульгаз Мамедовой против Виктора Джанба о месте жительства их малолетнего сына с матерью, пишет "Sputnik-Абхазия".

Суд по иску Мамедовой к Джанбе начался после того, как мужчина забрал у нее сына на несколько дней для знакомства с родственниками. Несколько месяцев он не позволял матери встречаться с ребенком. Мамедова обратилась в судебные органы. Судья постановил, что ребенок должен проживать с матерью, пишет "Эхо Кавказа".