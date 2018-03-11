11 марта 2018, 19:30

Женщина застрелена в центре Сухума

После убийства Гульгаз Мамедовой в Сухуме отец ее ребенка Виктор Джанба явился в полицию с повинной, сообщили в МВД Абхазии.

Молодая женщина получила смертельное ранение из огнестрельного оружия сегодня на улице Аиааира в Сухуме. Виновный в убийстве Виктор Джанба явился в правоохранительные органы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД. 

24 июля 2015 года Сухумский городской суд удовлетворил исковое заявление Гульгаз Мамедовой против Виктора Джанба о месте жительства их малолетнего сына с матерью, пишет "Sputnik-Абхазия".

Суд по иску Мамедовой к Джанбе начался после того, как мужчина забрал у нее сына на несколько дней для знакомства с родственниками. Несколько месяцев он не позволял матери встречаться с ребенком. Мамедова обратилась в судебные органы. Судья постановил, что ребенок должен проживать с матерью, пишет "Эхо Кавказа".

Примечание:

"Защита отца убитой школьницы заявила об обвинительном уклоне абхазского правосудия", "Четыре человека задержаны после двух убийств в Абхазии", "Бизнесмен застрелен в своей машине в Абхазии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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