11 марта 2018, 15:55

Лавина сошла на Бежтинском участке в Дагестане

Дорога республиканского значения на Бежтинском участке в Дагестане несколько часов оставалась закрытой после схода лавины, сообщило МЧС.

Информация о сходе лавины на 108-м километре дороги Бежта - Анцух поступила в МЧС сегодня в 08.00 мск. В результате схода лавины пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

"На 13.00 мск дорога республиканского значения Бежта - Анцух расчищена. Движение восстановлено в полном объеме", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что лавина сошла сегодня на дорогу в селе Цахур Рутульского района Дагестана, перекрыв путь к десяти населенным пунктам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером на Бежтинском участке ожидаются осадки при температуре -6 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. 12 марта осадков не ожидается, температура повысится до -4, скорость ветра снизится до 5 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

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