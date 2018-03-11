МВД Дагестана рапортовало об увольнении подозреваемого в двойном убийстве

11 марта 2018, 14:12

Полицейский, подозреваемый в убийстве бойца Росгвардии и жителя Махачкалы в Каякентском районе Дагестана, уволен из органов внутренних дел, сообщило сегодня республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта два человека были застрелены в машине у села Герга Каякентского района Дагестана. Источники сообщили, что убитые служили в Росгвардии, но следствие позднее уточнило, что только один из убитых служил в этой силовой структуре. Подозреваемым оказался сотрудник полиции, он был задержан и, как сообщило МВД Дагестана, признал свою вину в двойном убийстве.

Подозреваемый в убийстве двоих человек на окраине села Герга 9 марта уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МВД Дагестана.

"Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в республиканской полиции, не уточнив подробностей.

В Герге были убиты 34-летний махачкалинец и 29-летний старший сержант полиции, служивший в управлении вневедомственной охраны Национальной гвардии России по Дагестану, уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщило 10 марта следствие. Мотивом убийства один из источников в правоохранительных органах назвал конфликт из-за денег.

Комментариев со стороны подозреваемого, его адвокатов и его бывших руководителей относительно информации МВД пока не поступало.

По состоянию на 14.10 мск 11 марта на сайте Росгвардии нет комментариев об убийстве сотрудника ведомства в Каякентском районе Дагестана.