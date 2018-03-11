Сочинские дольщики пожаловались Путину на застройщиков и чиновников

11 марта 2018, 15:00

Застройщики в Сочи продают квартиры в строящихся с нарушениями домах, а власти по своему усмотрению узаконивают одни дома и определяют под снос другие, оставляя людей без жилья, заявили участники собрания у летней резиденции Путина 10 марта.

Представители инициативных групп более 3000 тысяч дольщиков девяти жилищных комплексов в Сочи пришли 10 марта к резиденции Владимира Путина, чтобы лично передать в его приемную свои обращения о проблеме неузаконенного жилого строительства. Собравшись у резиденции, дольщики узнали, что приемная Путина не работает, когда его самого нет на курорте, "даже снята табличка о нахождении приемной для граждан". На собрании у закрытых дверей они выразили свое возмущение ситуацией с долевым строительством в Сочи, после чего отправили свои обращения Путину по почте, сообщил присутствовавший на собрании корреспондент "Кавказского узла".

Дольщик ЖК "Ямайка" Анатолий Таран рассказал собравшимся, что его жилой комплекс из семи 20-эажных домов в микрорайоне Мамайка начал строиться более десяти лет назад и считается самым старым долгостроем в Сочи.

"В нашем ЖК более тысячи пострадавших. Застройщик, владелец концерна, в апреле прошлого года был признан виновным в мошенничестве, суд установил, что он похитил более 300 миллионов рублей. Дольщики со всех уголков России, вложившие деньги в это жилье, остались без квартир и денег. Власти только обещают десять лет решить проблему, но ничего не решается", - сообщил мужчина.

Дольщики ЖК "Изумруд 2" и "Изумруд 3" Ольга Синигерова и Татьяна Гончар напомнили, что застройщик их жилых комплексов в декабре 2015 года был осужден на девять лет за мошенничество, но десятки семей не вернули свои деньги и не получили жилье. "Администрация Сочи никакой помощи обманутым людям не оказывает, говорит, что мы виноваты сами. Организовали снос наших домов через суды, хотя эти же суды узаконивают другие стройки без возражений мэрии. Получается, что одним нельзя, а другим можно", - подчеркнула Ольга Синигерова.

К сносу также определены ЖК "Ника" и ЖК "Полтава", принадлежащие одному застройщику. 70-летняя Мария Каланча, купившая квартиры в этих комплексах, напомнила, что застройщик Денис Никулин недавно получил десять лет лишения свободы за мошенничество. "Когда квартиры распродавались, дом строился открыто и никто нас не информировал, что этот человек занимается мошенничеством, но когда он распродал квартиры на крупную сумму, нам объявили, что мы потерпевшие, а он мошенник", - заявила пенсионерка.

По информации женщины, от действий застройщика пострадали десятки человек из разных регионов России, а местные власти не предлагают им выхода из этой ситуации. Мария Каланча призвала собравшихся не ходить на выборы 18 марта, указав, что власти отказываются наводить порядок в стране. "Мы пожилые люди, верим властям. В СССР не было такого обмана, но теперь верить никому нельзя. Застройщика посадили на десять лет, а власти нам предлагают достроить дом самим. Но где нам взять 20 миллионов на это? Мы все свои деньги отдали застройщику", - посетовала она.

Дольщики ЖК "Ника" обратили внимание, что квартиры в этом комплексе до сих пор рекламируются в интернете и по радио в торговых центрах, несмотря на то, что строительство объекта признано незаконным, а застройщик уже осужден. Представитель дольщиков ЖК "Костромская, 68" Олег Шульга отметил, что вокруг его комплекса сложилась аналогичная ситуация - дом открыто строился с 2014 года, квартиры были распроданы и заселены, но власти города через суд добились решения о сносе семиэтажки на сто квартир. "Основания - земля под ИЖС, но раньше почему-то никто этого не видел. Теперь мы потерпевшие, а застройщик в тюрьме по обвинению в мошенничестве", - заявил Олег Шульга корреспонденту "Кавказского узла".

Жилой комплекс "123", в котором почти 2000 квартир, не вводится в эксплуатацию городскими властями, и люди, купившие квартиры, не могут в него заселиться, пожаловалась на собрании дольщица Анастасия Божкова. Жилой комплекс "Русь" около 500 членов кооператива строили на основании разрешения на строительство, но власти отменили это разрешение через суд и хотят снести дом как самовольную постройку, заявила представитель кооператива Юлия Качанова. Проблемы с вводом зданий, которые открыто строились, создаются чиновниками, заявила Елена Салимонова, купившая квартиры в двух проблемных ЖК - "Буковая, 10" и "Сочи Абсолют". Застройщик последнего комплекса также находится под следствием по делу о мошенничестве, отметила женщина.

"Всех сочинских дольщиков объединяет одна схема обмана: их сначала втягивают в строительство, совершенно открыто рекламируя самострои, а когда люди покупают незаконные квартиры, появляются чиновники, которые объявляют им об этом и начинаются суды. Одним [застройщикам] самострои узаконивают, а другим аналогичные дома сносят. Мы расцениваем это как коррупцию в органах власти и пытаемся донести до всех граждан России, что покупать в Сочи недвижимость опасно", - рассказал юрист Рустам Резбаев, представляющий интересы сочинских дольщиков.

В одинаковых обращениях, которые дольщики отправили на имя Путина по почте, указано, что участники строительства проблемных объектов в Сочи лишены возможности оформить спорное имущество в собственность, многие объекты долевого строительства остаются незавершенными, а значительная часть идет под снос. Дольщики потребовали разобраться с так называемыми самостроями в Сочи, указав, что дома узакониваются или сносятся по непонятному для них принципу.