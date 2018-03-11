Чеченский боец снят с поединка в США из-за проблем с визой

11 марта 2018, 12:16

Боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов снят с поединка с американцем Эваном Данэмом в Нью-Йорке из-за проблем с получением американской визы.

Поединок Тайсумова и Данэма в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 223 запланирован на 7 апреля.

Юристы UFC пытались помочь спортсмену решить проблему, так как речь шла не об отказе властей во въезде в США, а о задержке с получением визы. Из-за задержек с оформлением американской визы Майрбек Тайсумов уже пропустил ранее два боя в рамках UFC, сообщило сегодня РИА "Новости".

Из-за проблем с оформлением визы Тайсумов, представляющий Россию, снят с поединка UFC, намеченного на 7 апреля, сообщил сегодня со ссылкой на источник "Советский спорт".

Информацию о снятии Тайсумова с поединка из-за визовых проблем подтвердил также портал mmamania.com. В поединке с Данэмом его заменит другой спортсмен, Оливье Обин-Мерсье, уточнил со ссылкой на самого Эвана Данэма сайт о боях без правил valetudo.ru.

Сложности с получением визы в США Тайсумов связал с политическими причинами. При этом он подчеркнул, что ранее уже бывал на турнирах в США и имел американскую рабочую визу. "Теперь же, кажется, я не могу получить визу, и я не знаю, почему. Это всего лишь политика, но она может оказать большое влияние на жизнь обыкновенных людей, вроде меня", - процитировал сегодня слова спортсмена из интервью MMA Fighting "Коммерсант".

Майрбек Тайсумов - австрийский боец ММА чеченского происхождения, он родился в 1988 году в селе Старая Сунжа Чечено-Ингушской АССР, а в 2002 году переехал в Австрию. Из-за проблем с визой он снимался с поединков в январе и в сентябре 2016 года, говорится в биографии спортсмена на сайте mmaoctagon.ru.

В интервью MMA Fighting 9 марта Майрбек Тайсумов также посетовал, что невозможность участвовать в турнирах из-за визовых проблем негативно сказывается на его карьере.

Как писал "Кавказский узел", власти США ввели персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда близких к нему людей. Еще 2013 году стало известно о включении Кадырова в закрытую часть принятого США "списка Магнитского", который предусматривал визовые санкции. О введении санкций в отношении Рамзана Кадырова летом 2014 года заявили Евросоюз, Швейцария и Канада, а в декабре 2017 года Минфин США открыто объявил о внесении Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.

Запрет на въезд в Соединенные Штаты введен также для спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинова, начальника полиции Аргуна Аюба Катаева и бывшего помощника главы республики Умара Сагаипова. В январе 2018 года санкции против Кадырова и лиц из его окружения ввела Литва, а в феврале - Латвия.