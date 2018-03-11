11 марта 2018, 11:18

Две девочки пропали в Астрахани

Волонтеры в Астрахани начали розыск двух девочек-подростков, которые ушли из дома четыре дня назад и не вернулись. 

Девочки 13 и 15 лет ушли 7 марта из дома на 2-й Степной улице и до сих пор не вернулись.

Одна из девочек была одета в красную парку и белые кроссовки, с собой взяла розово-серый рюкзак. Ее подруга была одета в синюю парку, синие джинсы и красные кроссовки, у нее оранжево-серый рюкзак, сообщило сегодня со ссылкой на главу волонтерского разыскного объединения Екатерину Щелкунову астраханское издание Astrakhan.Site.

По информации телеканала "Астрахань-24", летом 2017 года девочек-подростков уже объявляли в розыск, тогда они уходили гулять. О местонахождении детей жителей Астрахани просят сообщать в полицию и экстренную службу по телефонам 02 и 112.

"Кавказский узел" писал, что в декабре в Астрахани три дня разыскивали двух сестер-подростков, ушедших из дома. Девочки нашлись на городском железнодорожном вокзале.

Примечание:

"Два астраханца умерли от ожогов после прорыва трубы", "Найдены пропавшие в Астрахани девочки", "Житель Астрахани осужден по делу о нападении собаки на ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 марта 2018, 15:55

11 марта 2018, 15:00

11 марта 2018, 14:12

11 марта 2018, 13:13

11 марта 2018, 12:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей