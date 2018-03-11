Две девочки пропали в Астрахани

11 марта 2018, 11:18

Волонтеры в Астрахани начали розыск двух девочек-подростков, которые ушли из дома четыре дня назад и не вернулись.

Девочки 13 и 15 лет ушли 7 марта из дома на 2-й Степной улице и до сих пор не вернулись.

Одна из девочек была одета в красную парку и белые кроссовки, с собой взяла розово-серый рюкзак. Ее подруга была одета в синюю парку, синие джинсы и красные кроссовки, у нее оранжево-серый рюкзак, сообщило сегодня со ссылкой на главу волонтерского разыскного объединения Екатерину Щелкунову астраханское издание Astrakhan.Site.

По информации телеканала "Астрахань-24", летом 2017 года девочек-подростков уже объявляли в розыск, тогда они уходили гулять. О местонахождении детей жителей Астрахани просят сообщать в полицию и экстренную службу по телефонам 02 и 112.

"Кавказский узел" писал, что в декабре в Астрахани три дня разыскивали двух сестер-подростков, ушедших из дома. Девочки нашлись на городском железнодорожном вокзале.