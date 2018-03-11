Энергетики отчитались о полном восстановлении энергоснабжения в Краснодаре

11 марта 2018, 10:19

Энергоснабжение Краснодара, где вечером 10 марта произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, полностью восстановлено, сообщило Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре в ночь с 10 на 11 марта. Массовые аварийные отключения энергетики объяснили непогодой.

Аварийно-восстановительные работы в Краснодаре были завершены сегодня в 06.00 мск, сообщило Министерство энергетики России.

"Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - процитировало сообщение ведомства РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Краснодаре осадков не ожидается, будет облачно и +6 градусов, скорость юго-восточного ветра составит три метра в секунду. В ночь на 12 марта пойдет слабый дождь, температура воздуха опустится до +3, ветер изменит направление на восточное. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.