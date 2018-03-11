11 марта 2018, 09:20

Азербайджан заявил о 106 обстрелах со стороны Армении за сутки

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 106 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 10 марта Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха 10 марта сообщило о 220 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю.

В течение суток Вооруженные силы Армении обстреливали позиции армии Азербайджана в четырех населенных пунктах Газахского, Товузского и Кедабекского районов, а также на безымянных высотах Кедабекского района, сообщило сегодня азербайджанское министерство обороны.

По информации ведомства, обстрелы велись из Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении. Кроме того, по подразделениям азербайджанской армии стреляли из Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, и Ходжавендского районов в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

По состоянию на 9.10 мск 11 марта военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны карабахского конфликта заявили о перемирии после произошедшего в апреле 2016 года обострения в зоне боевых действий, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Вдовы карабахских военных заявили о невыплате пенсий", "5 неразорвавшихся боеприпасов найдены в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о пулеметных обстрелах с азербайджанской стороны".

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