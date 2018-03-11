Азербайджан заявил о 106 обстрелах со стороны Армении за сутки

11 марта 2018, 09:20

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 106 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 10 марта Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха 10 марта сообщило о 220 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю.

В течение суток Вооруженные силы Армении обстреливали позиции армии Азербайджана в четырех населенных пунктах Газахского, Товузского и Кедабекского районов, а также на безымянных высотах Кедабекского района, сообщило сегодня азербайджанское министерство обороны.

По информации ведомства, обстрелы велись из Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении. Кроме того, по подразделениям азербайджанской армии стреляли из Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, и Ходжавендского районов в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

По состоянию на 9.10 мск 11 марта военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны карабахского конфликта заявили о перемирии после произошедшего в апреле 2016 года обострения в зоне боевых действий, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".