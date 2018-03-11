Голосование на муниципальных выборах началось в 20 общинах Армении

11 марта 2018, 07:23

Избирательные участки в 20 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавиской, Лорийской, Котайкской, Ширакской и Тавушской областей открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

Как сообщал "Кавказский узел", выборы органов местного самоуправления в Армении в 2018 году назначены на 11 марта, 10 июня и 21 октября. На муниципальных выборах жители Армении выбирают руководителей общин и членов Совета старейшин.

Жители десяти общин Армении сегодня выбирают муниципальных глав и членов Совета старейшин, в шести общинах проходят только выборы членов Совета старейшин, в четырех - только выборы глав.

В 19 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавиской, Лорийской, Котайкской и Ширакской областей выборы проходят по плану, а жители общины Азатамут Тавушской области голосуют на внеочередных выборах члена Совета старейшин, уточнило сегодня News.am.

Девять из 19 кандидатов на должность руководителей общин выдвинуты правящей Республиканской партией Армении (РПА), восемь являются самовыдвиженцами, а двое представляют партию «Процветающая Армения». В 12 из 14 общин, где жители выбирают глав, на этот пост претендует только один кандидат, а в общинах Норамарг и Дебет зарегистрированы три и четыре кандидата соответственно.

Из 138 кандидатов, участвующих на выборах членов Совет старейшин, 75 являются самовыдвиженцами 62 - представителями РПА, один - представитель АРФ «Дашнакцутюн».

Голосование в 20 общинах проходит на 21 территориальном избирательном участке. По итогам жеребьевки, проведенной Центризбиркомом Армении 1 февраля, представители РПА получили по десять должностей председателей и секретарей территориальных избирательных участков, АРФ «Дашнакцутюн» – по две должности. Оппозиционным блокам «Царукян» и «Елк» достались по шесть и по три должности председателей и секретарей избирательных участков соответственно, сообщил ранее корреспондент "Кавказского узла".