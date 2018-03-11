11 марта 2018, 05:42

Около 25 тысяч человек остались без света в Краснодаре

Из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодаре произошли массовые аварийные отключения электроснабжения.

Около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре в ночь с 10 на 11 марта.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях в зоне ответственности Территориальной сетевой организацией АО "НЭСК-Электросети" происходят из-за грозы, ливня и сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минэнерго.

К работам по устранению последствий аварий привлечены 24 человека и восемь единиц спецтехники.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Краснодаре ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха - плюс шесть градусов. Юго-восточный ветер достигнет скорости три метра в секунду. В ночь на 12 марта прогнозируется слабый дождь, температура воздуха - плюс три градуса. Ветер с прежней скоростью сменит направление на восточный. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС сообщило о лавинной опасности в горах Кубани и Адыгеи", "Работа сочинского аэропорта нормализовалась", "32 рейса задержаны в аэропорту Сочи из-за сильного ветра".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 марта 2018, 08:22

11 марта 2018, 07:23

11 марта 2018, 06:40

11 марта 2018, 05:42

11 марта 2018, 05:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты