Около 25 тысяч человек остались без света в Краснодаре

11 марта 2018, 05:42

Из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодаре произошли массовые аварийные отключения электроснабжения.

Около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре в ночь с 10 на 11 марта.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях в зоне ответственности Территориальной сетевой организацией АО "НЭСК-Электросети" происходят из-за грозы, ливня и сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минэнерго.

К работам по устранению последствий аварий привлечены 24 человека и восемь единиц спецтехники.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Краснодаре ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха - плюс шесть градусов. Юго-восточный ветер достигнет скорости три метра в секунду. В ночь на 12 марта прогнозируется слабый дождь, температура воздуха - плюс три градуса. Ветер с прежней скоростью сменит направление на восточный. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.