Мэр Боржоми отказался от повышения зарплаты

11 марта 2018, 03:10

Мэр Боржоми Леван Липартия категорически отказался от увеличения своей заработной платы после конфликта между чиновниками мэрии и депутатами сакребуло.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта 90 сотрудников мэрии Боржоми отказались выйти на работу и потребовали утвердить проект повышения зарплат, который был блокирован оппозицией. Представители "Грузинской мечты" предлагают повысить зарплату всем сотрудникам муниципалитета, а оппозиционеры, у которых большинство в сакребуло, выступают против повышения зарплаты мэру и его заместителям.

Согласно проекту, зарплата мэра Боржоми увеличивается с 2650 лари до 3500 (с 1077 до 1422 долларов США), его заместителя - с 2000 до 2600 лари (с 813 до 1056 долларов), а зарплата руководителей отделов горадминистрации - с 1550 до 2000 лари (с 630 до 813 долларов). В проекте штатного распорядка оговариваются также размеры зарплат рядовых сотрудников мэрии и работников муниципальных организаций.

Мэр Боржоми Леван Липартия на прошедшем 10 марта брифинге категорически отказался от увеличения своей зарплаты, сообщает "ИнтерПрессНьюз"

Согласно законодательству, муниципалитет должен разработать новый проект постановления с учетом или без учета рекомендаций и вновь представить его сакребуло. Рассмотренный и утвержденный комиссией сакребуло проект должен быть вынесен на заседание местного органа самоуправления.

Сакребуло Боржоми рекомендовал увеличить зарплаты всем сотрудникам мэрии Боржоми, в том числе мэру Левану Липартия.

"В проекте, представленном мэрией, рассматриваются размеры увеличенных зарплат всех сотрудников, кроме мэра. Мы не можем увеличить зарплаты выборочно и рекомендуем повышение зарплаты и мэру. Финансовый комитет сакребуло разработал рекомендации с пересмотренным размером зарплат и направил их мэрии. Оппозиция поддерживает эти рекомендации", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Вахтанг Кватадзе.

В частности, сакребуло получил от мэрии проект с пересмотренным размером зарплат и вынес рекомендации установить мэру зарплату вместо предложенных 2650 лари (1077 долларов) в размере трех тысяч лари (1219 долларов). Орган местного самоуправления предложил установить размер зарплаты первого заместителя мэра не в размере 2600 лари (1057 долларов), а в размере 2200 (894 доллара), заместителя мэра - вместо 2500 лари (1016 долларов) в размере 2100 лари (853 доллара), руководителей служб вместо 2000 лари (813 долларов) в размере 1700 лари (691 доллар). Также зарплаты пересмотрены и для других сотрудников муниципалитета (копия проекта имеется в распоряжении "Кавказского узла").