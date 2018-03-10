10 марта 2018, 23:37

Человек погиб при аварии в Дагестане

В результате столкновения двух автомобилей в Кизилюртовском районе один человек погиб, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на 645-м километре федеральной автодороги.

"Есть погибший и пострадавшие, которые доставлены в центральную районную больницу Кизилюртовского района. Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с четырьмя жертвами в Дагестане. При столкновении двух автомобилей на трассе Махачкала - Буйнакск 6 февраля один человек погиб и трое пострадали.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Сочи", "Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Мэр Дербента попал в аварию".

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