Человек погиб при аварии в Дагестане

10 марта 2018, 23:37

В результате столкновения двух автомобилей в Кизилюртовском районе один человек погиб, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на 645-м километре федеральной автодороги.

"Есть погибший и пострадавшие, которые доставлены в центральную районную больницу Кизилюртовского района. Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с четырьмя жертвами в Дагестане. При столкновении двух автомобилей на трассе Махачкала - Буйнакск 6 февраля один человек погиб и трое пострадали.