Работа сочинского аэропорта нормализовалась

10 марта 2018, 07:19

Аэропорт в Сочи, работа которого была затруднена из-за сильного ветра, работает в штатном режиме, сообщила компания "Базэл аэро". При этом остаются невыполненными пять рейсов.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта из-за непогоды был задержан прилет 16 и вылет такого же числа рейсов. Самолеты, которые не смогли сесть в Сочи, направили на запасные аэродромы.

"Рейсы, направленные ранее из-за сильного ветра на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу и Минеральные Воды, прибывают в Сочи", - сообщила пресс-служба компании "Базэл аэро" в ночь на 10 марта.

По словам представителя компании, метеоусловия в аэропорту нормализовались, он работает без перебоев, сообщает "Интерфакс".

По данным онлайн-табло аэропорта на 07.19 мск, задерживается прилет самолетов из Симферополя и Москвы. Обратный вылет этих рейсов из Сочи отложен до 12.15 и 16.50 соответственно. Вылет из Сочи еще одного самолета в Москву задержан до 16.40, следует из онлайн-расписания на сайте "Базэл аэро".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня скорость ветра в Сочи составляет 6 метров в секунду. Облачно, умеренный дождь, температура воздуха +5 градусов Цельсия. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.