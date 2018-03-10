10 марта 2018, 04:12

Четыре пешехода пострадали после столкновения двух машин на Ставрополье

Два легковых автомобиля столкнулись в Петровском районе Ставропольского края, в момент аварии получили травмы четыре пешехода, трое из которых подростки.

Дорожный инцидент произошел около 21.00 9 марта в селе Николина Балка.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 при обгоне не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с другим ВАЗом, а после этого продолжил движение и сбил четырёх пешеходов, которые шли по обочине.

"Четверо пешеходов, в том числе трое подростков - 14, 15 и 16 лет доставлены в больницу", - цитирует релиз краевого управления ГИБДД "Интерфакс-Юг".

По данным полиции, водитель автомобиля, допустивший столкновение, за два года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Это второе крупное ДТП, произошедшее в Петровском районе за сутки. "Кавказский узел" сообщал, что днем 9 марта на автодороге Светлоград - Летняя Ставка в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли, еще четверо были госпитализированы.

Примечание:

"Человек погиб в аварии с автобусом на трассе "Дон", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области".

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