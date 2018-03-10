Политзаключенный Андрей Коломиец переведен в штрафной изолятор в колонии на Кубани

10 марта 2018, 05:26

Украинский гражданин Андрей Коломиец, отбывающий наказание по обвинению в покушении на двух бойцов "Беркута" и хранении наркотиков в исправительной колонии №14 в Краснодарском крае, переведен в штрафной изолятор.

"Кавказский узел" сообщал, что Андрей Коломиец включен правозащитным центром "Мемориал" в число политзаключенных.

Руководство ИК-14 неоднократно отправляло Коломийца в ШИЗО за нарушения режима: несоблюдение формы одежды, курение в неположенном месте. В этот раз поводом для очередного заключения стал тот факт, что Коломиец спал на полу, со ссылкой на жену заключенного 9 марта пишет "ОВД-инфо".

В предыдущий раз Коломиец попал в ШИЗО на 10 суток в конце февраля, срок содержания должен был истечь 8 марта. Но уже 9 марта он вновь оказался в изоляторе, отмечает издание.

Коломийца сотрудники правоохранительных органов задержали в мае 2015 года в Кабардино-Балкарии, по утверждению силовиков, при задержании при нем было найдено большое количество марихуаны. В июне 2016 года Киевский райсуд Симферополя признал его виновным в покушении на убийство бойцов "Беркута" в Киеве. По версии следствия, Коломиец, будучи членом запрещенной в России Украинской повстанческой армии, принял в январе 2014 года участие в столкновениях с сотрудниками милиции. От брошенных им бутылок с зажигательной смесью пострадали двое командированных из Крыма сотрудников отряда "Беркут", информируют "Ведомости".

Сам Андрей Коломиец категорически отрицает вину. Он в суде заявил, что признательные показания дал под пытками, а найденная у него марихуана ему не принадлежала.

По данным издания "Медиазона", в апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил о нарушении его права на справедливый суд (пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека). Кроме того, по мнению гражданина Украины, российские власти не обладали юрисдикцией в отношении предъявляемых ими преступлений.

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